Virüste son durum

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını ile ülkelerin savaşı devam ediyor. Son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 600 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı. İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi. Fransa'da virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi. İspanya Sağlık Bakanlığı corona virüsten yaşamını yitirenlerin 5 bin 690'a yükseldiğini açıkladı. Ölü sayısı bir günde 832 arttı. İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 artarak 1019'a ulaştı.

İtalya'da can kaybı 10 bini aştı

İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi.

İtalya'da mevcut koronavirüs vaka sayısının 70 bin 65'e ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplamının ise 92 bin 472'ye çıktığı açıklandı.

Fransa'da son durum

Fransa'da virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 611 artışla 37 bin 575'e ulaştı.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 4 bin 273'e çıktı. Tedavi edilerek hastalığı atlatan kişi sayısı 6 bin 624 oldu.

İspanya ve ABD’de de durum kritik

İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 832 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 858'den 5 bin 690'a ulaştı. İspanya'da vaka sayısı ise 64 bin 59'dan 72 bin 248'e yükseldi.

En fazla vaka görülen ülke, 104 bin 256 vakayla ABD olurken, onu 86 bin 498 vakayla İtalya takip ediyor.

