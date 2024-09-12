Duruşma 27 Eylül’de

Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi, KKTC’de gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle haziran ayından beridir Rum Merkezî Cezaevi’nde bulunan Simon Aykut’un tutukluluk halinin 27 Eylül’e kadar devam etmesine hükmetti.

Rum internet gazetelerine göre, savcı Vassilis Bissas, Aykut'un duruşma tamamlanana kadar tutuklu kalması gerektiğini ifade etti.

Savcılık, Aykut'u Duminka'nın "büyük patronu" olarak nitelendirdi.

Savunma tarafı ise 73 yaşındaki Aykut'un bir milyon avro kefalet vermeye istekli olduğunu belirtirken, Duminka'nın yöneticilerinin Aykut'un iki oğlu olduğuna dair belgeleri sundu.

Savunma avukatlarının tutukluluk şartları ve sağlık durumu nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye talebini görüşen mahkeme, “kaçma riski olduğu” gerekçesiyle Aykut’un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Simon Aykut, Uluslararası Kamu Hukuku ve teamüllere atıf yaparak Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin davayı görmeye yetkili olmadığını düşünen savunma makamının itirazına Rum iddia makamının cevap vermesi için tayin edilen 27 Eylül’e kadar tutuklu kalacak.

Mahkeme suçla bağı olduğuna ikna oldu

Duruşmaya bakan yargıç, sanığın aleyhine getirilen suçlamalarla bağlantılı olduğuna ve mahkum olabileceğine dair ikna olduğunu belirtti.

Kaçma riskine ilişkin, Aykut'un Kıbrıs ile bağlantısının yalnızca Larnaka'daki bir ev olduğu, Güney Kıbrıs vatandaşı olmadığı ve güneyde ikamet etmediği ifade edildi.

Ayrıca, Aykut'un üç farklı ülkenin pasaportuna sahip olması ve kuzey ile olan bağları nedeniyle kaçma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.

İzmir'de doğan, İsrail’de bir dönem yaşayan Aykut’un İsrail, Portekiz ve Türk pasaportlarına sahip olduğu kaydedildi.

Mahkeme, sanığın sağlık sorunlarını da göz önünde bulundurmasına rağmen, kaçma riskinin azalmadığını belirtti.

Aykut, 27 Eylül'de 244 suçlamaya yanıt vermek üzere ceza mahkemesi önüne çıkacak; en ciddi suçlaması ise kara para aklama olacak.

43 milyon Euro’luk dava

Rum basınına göre; 73 yaşındaki Aykut, Duminka adlı şirketi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Rum arazileri üzerine 43 milyon Euro’luk inşaat yaptı.