Yasa hazır

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, fuhuş başta olmak üzere her türlü insan ticaretine karşı mücadele için bir yasa tasarısı hazırladı. Ülkede bir yıldır gündemde olan, cinsel sömürü amacıyla kadın ve kız ticaretini önlemeye yönelik hazırlanan yasa tasarısı, fuhuş sektörünün mağduru olan kadınları her türlü durumda korumayı amaçlarken, fuhuşa zorlanan hayat kadınlarıyla birlikte olan erkeklere de 4 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor. Bakanlar Kurulu’nda dün kabul edilen ve meclise gönderilen yasa tasarısıyla ilgili basına bilgi veren Adalet Bakanı Pilar Llop, cinsel sömürü, zorla evlendirme, organ kaçakçılığı gibi insan ticaretinin her türlü şekline karşı mağduru koruyan, insan ticaretinden ticari çıkar elde edenlere de sert cezaların getirileceği bir yasa çıkarılacağını belirtti. Yasa tasarısının üzerinde oynamalar olabileceğini vurgulayan Llop, insan ticareti konusunda toplumun tamamında farkındalık yaratmayı, mağdurların sağlayabileceği hizmetlere olan talebi caydırmayı ve insan ticareti mağdurlarını sömürme konusunda en büyük risk taşıyan sektörlerde kontrolleri güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Ayrıntıları net olarak belli olmayan yasa tasarısı gereği, kaçak olarak İspanya’da bulunan insan ticareti mağdurlarının, polisle iş birliği yapmalarına gerek kalmadan oturma ve çalışma izni almalarının ve tüm sosyal hizmetlere erişmelerinin de kolaylaştırılması öngörülüyor. Mağdurların acil yardım ve sosyal hizmetlerinin karşılanması amacıyla “Ulusal Yönlendirme Mekanizması” adı altında bir kurumun oluşturulması da tasarıda yer alıyor. Kadın ticareti ve cinsel sömürüye karşı mücadele veren sivil toplum örgütü Apramp’ın geçen yıl yayımladığı raporda, İspanya’da 400 bine yakın kadının fuhuş sektöründe olduğu ve bunların yüzde 80’inin insan ticareti mağduru olduğu açıklanmıştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada yılda 13 milyar avroluk bir paranın döndüğü fuhuş sektörüne talebin en fazla olduğu ülkeler sıralamasında İspanya’nın Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü olduğu belirtiliyor.