Flamingo’da panik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün öğle saatlerinde bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın paniğe neden olurken, biri çocuk 2 kişi dumandan etkilendi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; saat 13.00 sıralarında Karakol Mahallesi’nde, Altın Koza Flamingo isimli apartmanın dördüncü katında, elektrik kablolarının alev alması sonucu meydana gelen yangına önce apartman sakinleri müdahale etti.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, bölgeye gelen ambulansta tedavi edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bir haftada 5 yangın çıktı, 159 bin TL’lik zarar oluştu

Bu arada ülkede, son bir hafta içerisinde 5 yangın çıktı, 159 bin TL’lik zarar oluştu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangınların muhtemel sebepleri; “bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, elektriksel kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma” sonucu olarak yer aldı. Hususi servis olayları ise; “yangın eğitimleri verilmesi, kuyuya düşen köpeklerin ve şömine bacasına sıkışan güvercinin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine kum dökülerek yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi” olarak sıralandı.