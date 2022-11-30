Heyecan dorukta

Yüksek Seçim Kurulu, KKTC genelinde 18 belediyenin başkanlığı için adaylığı kesinleşen isimleri dün açıkladı. Toplamda 67 adayın yarışacağı yerel seçimlerde en fazla adayın Lefkoşa ve Çatalköy belediyelerinde olduğu görüldü. Lefkoşa’da Sıla Usar İncirli (CTP), Mahmet Harmancı (TDP), Sadık Gardiyanoğlu (UBP) ve bağımsız adaylar Okyay Sadıkoğlu, Hüseyin Eryaman ile Oytun Andaş yarışacak.

Lefkoşa ve Çatalköy’den sonra 5’er aday ile Girne, Gazimağusa, Lapta-Ansancak-Çamlıbel ile Erenköy-Karpaz belediyesi dikkat çekiyor. Girne’de Osman Zorba (KSP), Murat Şenkul (CTP) ile bağımsız adaylar; Özdal Kerem, Nidai Güngördü ve Zeki Çeler yarışacak. Gazimağusa adayları; Erdal Özcenk (UBP), Süleyman Uluçay (CTP), Umut Kadı (TDP) ve bağımsız Salih Oktay ile Habibe Çetin.



Lefkoşa İlçesi

Değirmenlik-Akıncılar Başkanlık Adayları

1- Ali Karavezirler (CTP Adayı)

2- Ebru Törehan (UBP Adayı)

3- Kamil Erdoğan Meren (Bağımsız)



Gönyeli-Alayköy Belediyesi



Başkanlık Adayları



1- Ahmet Yalçın Benli

2- Hüseyin Amcaoğlu

(CTP Adayı)

(UBP Adayı)

Lefkoşa Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Sıla Usar İncirli (CTP Adayı)

2- Mehmet Harmancı (TDP Adayı)

3- Sadık Gardiyanoğlu (UBP Adayı)

4- Okyay Sadıkoğlu (Bağımsız)

5- Hüseyin Eryaman ((Bağımsız)

6- Oytun Andaş (Bağımsız)



Beyarmudu Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- İlker Edip (UBP Adayı)

2- Sadık Tuver (CTP Adayı)

3- Güray Kafa (Bağımsız)

4- Bülent Bebek (Bağımsız)



Gazimağusa Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Erdal Özcenk (UBP Adayı)

2- Süleyman Uluçay (CTP Adayı)

3- Umut Kadı (TDP Adayı)

4- Salih Oktay (Bağımsız)

5- Habibe Çetin (Bağımsız)

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Halil Kasım (UBP Adayı)

2- Hasan Öztaş (CTP Adayı)



Mesarya Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Kürşat Özer (UBP Adayı)

2- Ahmet Latif (CTP Adayı)

3- Eylem Dolmacı Nalcıoğlu (Bağımsız)

4- Hasan Adahan (Bağımsız)

Tatlisu Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Ahmet Hayri Orçan (DP Adayı)

2- Orhan Bebek (Bağımsız)

3- Mehmet Ali Özdemir (Bağımsız)

Yeniboğaziçi Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Şifa Çolakoğlu (CTP Adayı)

2- Mustafa Zurnacılar (Bağımsız)

3- Katip Demir (Bağımsız)



Girne Bölgesi

Çatalköy-Esentepe Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Ceyhun Kırok (CTP Adayı)

2- Hüseyin Höyük (Bağımsız)

3- Ahmet Özgün (Bağımsız)

4- Cemal Erdoğan (Bağımsız)

5- Mehmet Hulusioğlu (Bağımsız)

6- Ahmet Karal (Bağımsız)



Dikmen Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Niyazi Öztürk (UBP Adayı)

2- Yüksel Çelebi (CTP Adayı)

3- Süleyman Kemik (Bağımsız)



Girne Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Osman Zorba (KSP Adayı)

2- Murat Şenkul (CTP Adayı)

3- Özdal Kerem (Bağımsız)

4- Nidai Güngördü (Bağımsız)

5- Zeki Çeler (Bağımsız)



4- Lapta-Alsancak- Çamlıbel Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Emre Efendi (CTP Adayı)

2- Mehmet Yulaf (Bağımsız)

3- Salahi Türel Uçkan (Bağımsız)

4- Fuat Namsoy (Bağımsız)

5- Firat Ataser (Bağımsız)



Güzelyurt Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Osman Bican (CTP Adayı)

2- Mahmut Özçınar (UBP Adayı)

3- Reşat Kansoy (Bağımsız)

İskele İlçesi

Erenköy - Karpaz Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Hamit Bakırcı (UBP Adayı)

2- Suphi Coşkun (CTP Adayı)

3- Bekir Bolatcan (Bağımsız)

4- Metin Osmanlılar (Bağımsız)

5- Kufi Tulga (Bağımsız)

İskele Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Hasan Sadıkoğlu (UBP Adayı)

2- Mehmet Şenol (Bağımsız)

Mehmetçik-B.Konuk Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Fatma Çimen Tuğlu (UBP Adayı)

2- Cemil Sarıçizmeli (CTP Adayı)

3- Mehmet Çelebi (Bağımsız)

Lefke Belediyesi

Başkanlık Adayları

1- Adil Özgey (UBP Adayı)

2- Aziz Kaya (CTP Adayı)

3- Adnan Eraslan (Bağımsız)