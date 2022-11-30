Uslan artık Muzaffer

İskele’de 2019 yılında sahilde çıplak gezdiği için gözaltına alınan, 2020’de Rus uyruklu bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve bıçak tehdidiyle sevişmek istediği gerekçesiyle tutuklanan 23 yaşındaki Muzaffer Mazlum yine rahat durmadı. Zanlının önceki gün Lefkoşa’da park halindeki bir araçta oturan kadına yaklaşıp sözlü tacizde bulunduğu açıklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutukluluk talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının araçta oturan bir kadına tacizde bulunduğu belirtildi.

Tedirgin ve rahatsız etti

Duruşmada olayı aktaran polis, cinsel taciz olayının 28 Kasım 2022 tarihinde saat 14.30 sıralarında Taşkınköy’de meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde, park halinde bulunan bir aracın ön kısmında oturmakta olan bir kadına yaklaşarak “Yanında ben olsam alır kaçırırdım, sen daha buralarda mısın?” demek sureti ile rahatsız ve tedirgin ederek cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtip, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Bıçak zoruyla sevişmek istedi

Zanlı, 2019 yılında İskele sahilinde çıplak gezdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Zanlı, 2020 yılında ise İskele’de sahil bölgesinde yürüyüş yapan Rusya uyruklu bir kadına cinsel saldırıda bulunmuştu. Zanlı Rus kadına İngilizce “Seninle sevişmek istiyorum” demiş, hayır cevabı alınca da üzerindeki bıçağı gösterip tehdit etmişti. Kadını “Seks yoksa bu bıçağı yersin” diyerek tehdit eden zanlı şikayet üzerine tutuklanmıştı.