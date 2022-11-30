Gözler hükümette

Hüseyin ÇİÇEK
Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile görüşen Kasaplar Birliği Başkanı Halik Akbıçak ile Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, yerli et fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ithalata izin verilmesini istedi.
Akbıçak, KKTC’de 170 lira olan tosun etinin Türkiye’den ‘gümrük vergileri dahil’ 110 liraya ithal edilebileceğini söyledi. Kuzeydeki fiyatlar yüzünden güneyden tonlarca kaçak et geldiğine dikkat çeken Akbıçak “Bunu görebilmek ve önlem alabilmek lazım” dedi.
En doğru yöntemin ithalata bir süre için izin vermek olduğunu söyleyen Akbıçak, et kaçakçılığı yüzünden devletin yılda 200 milyon lira vergi kaybının olduğuna dikkat çekti.
tv2020’de Gündem Özel Programına canlı telefon bağlantısıyla katılan Akbıçak, kuzu etinin KKTC’de karkas maliyetinin 180, Türkiye’de ise 92 TL olduğunu belirtirken, ithalatın başlaması halinde fiyatlarda kilo başı 60 ile 80 TL düşüş olacağını kaydetti.
Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek
Kasaplar Birliği Başkanı Akbıçak, konunun bugün Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağı konusunda Tarım Bakanı Dursun Oğuz’dan söz aldıklarını da açıkladı.
Ülkede azalan hayvan sayısıyla birlikte hayvan fiyatlarının yükseldiğini ve bunun direkt olarak ete yansıdığını dile getiren Akbıçak, son dönemlerdeki artışlarla yüzde 50-60’a yakın fiyat farkının oluşmasından dolayı Güney Kıbrıs’tan kaçak etin gelmesinin sağlık ve haksız rekabet açısından kendilerini ciddi şekilde rahatsız ettiğini kaydetti.
Yetkililere sıkıntıları anlatmalarına rağmen bir sonuca varamadıklarını ifade eden Akbıçak, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği tarafından fiyat artışları konusunda kasaplara suçlamalar yapıldığını savundu.
Kayım: Aynı gemideyiz
Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım da, kasaplarla aynı gemide olduklarını belirterek, “Onlar bizim en büyük ham maddemizi sektörümüze sunarlar” dedi. Fiyat artışlarına işaret eden Kayım, “Her gün, her hafta etiket değişmekten, menü değişmekten bıktık, usandık” diye konuştu.
Özellikle kırmızı et ürünlerinin alınamaz duruma geldiğini ifade eden Kayım, Kasaplar Birliği’ne destek verdiklerini söyledi. Yarınki Bakanlar Kurulu’nu beklediklerini dile getiren Kayım, Bakanlar Kurulu’ndan sonra kendi aralarında bir toplantı daha yapacaklarını kaydetti.
İthal etin gelmesi konusunda ısrarcı olduklarını belirten Kayım, ülkede büyük bir ihtiyaç ve üretim eksikliği olduğunu söyledi. Ülke üretim açısından dengeye gelene kadar taleplerinin et ithaline izin verilmesi olduğunu belirten Kayım, ülke ve halkın menfaatleri için ortak bir akıl bulmak istediklerini belirtti.
Ureticiler bugun aciklama yapti et ithaline izin verilirse eylem yapariz diye
Kasaplar da dun aciklama yapti et ithali olmassa dukkanlari kapatiriz diye
Oyle sacma bir aciklama ki bi kere kasaplari kapatmak cok sacma olur hickimse mi et almiyor
Kasaplari kapatiriz diye bir söylem cok komik dunyada ornegi yok
Kasap kapanirmi yaa
Bakalim hayvancilar mi
Kasaplarmi
Kimin istedigi olacak