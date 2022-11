Gözler hükümette

Hüseyin ÇİÇEK

Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile görüşen Kasaplar Birliği Başkanı Halik Akbıçak ile Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, yerli et fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ithalata izin verilmesini istedi.

Akbıçak, KKTC’de 170 lira olan tosun etinin Türkiye’den ‘gümrük vergileri dahil’ 110 liraya ithal edilebileceğini söyledi. Kuzeydeki fiyatlar yüzünden güneyden tonlarca kaçak et geldiğine dikkat çeken Akbıçak “Bunu görebilmek ve önlem alabilmek lazım” dedi.

En doğru yöntemin ithalata bir süre için izin vermek olduğunu söyleyen Akbıçak, et kaçakçılığı yüzünden devletin yılda 200 milyon lira vergi kaybının olduğuna dikkat çekti.

tv2020’de Gündem Özel Programına canlı telefon bağlantısıyla katılan Akbıçak, kuzu etinin KKTC’de karkas maliyetinin 180, Türkiye’de ise 92 TL olduğunu belirtirken, ithalatın başlaması halinde fiyatlarda kilo başı 60 ile 80 TL düşüş olacağını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek

Kasaplar Birliği Başkanı Akbıçak, konunun bugün Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağı konusunda Tarım Bakanı Dursun Oğuz’dan söz aldıklarını da açıkladı.

Ülkede azalan hayvan sayısıyla birlikte hayvan fiyatlarının yükseldiğini ve bunun direkt olarak ete yansıdığını dile getiren Akbıçak, son dönemlerdeki artışlarla yüzde 50-60’a yakın fiyat farkının oluşmasından dolayı Güney Kıbrıs’tan kaçak etin gelmesinin sağlık ve haksız rekabet açısından kendilerini ciddi şekilde rahatsız ettiğini kaydetti.

Yetkililere sıkıntıları anlatmalarına rağmen bir sonuca varamadıklarını ifade eden Akbıçak, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği tarafından fiyat artışları konusunda kasaplara suçlamalar yapıldığını savundu.

Kayım: Aynı gemideyiz

Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım da, kasaplarla aynı gemide olduklarını belirterek, “Onlar bizim en büyük ham maddemizi sektörümüze sunarlar” dedi. Fiyat artışlarına işaret eden Kayım, “Her gün, her hafta etiket değişmekten, menü değişmekten bıktık, usandık” diye konuştu.

Özellikle kırmızı et ürünlerinin alınamaz duruma geldiğini ifade eden Kayım, Kasaplar Birliği’ne destek verdiklerini söyledi. Yarınki Bakanlar Kurulu’nu beklediklerini dile getiren Kayım, Bakanlar Kurulu’ndan sonra kendi aralarında bir toplantı daha yapacaklarını kaydetti.

İthal etin gelmesi konusunda ısrarcı olduklarını belirten Kayım, ülkede büyük bir ihtiyaç ve üretim eksikliği olduğunu söyledi. Ülke üretim açısından dengeye gelene kadar taleplerinin et ithaline izin verilmesi olduğunu belirten Kayım, ülke ve halkın menfaatleri için ortak bir akıl bulmak istediklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022, 10:59