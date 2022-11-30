‘Onlara layık olacağım’

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı ve Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nı ziyaret etti, çelenk koydu.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu anıt ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda da bulundu.

Feyzioğlu, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, TC’nin KKTC nezdindeki büyükelçisi olarak atanmış olmayı “tarif edilemez bir gurur kaynağı” olarak nitelendirdi.

Dün güven mektubunu sunduğunu anımsatan Feyzioğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti her konuda birdir ve beraberdir” dedi.

“Bizim de görevimiz onlara layık olmak”

Önce Büyük Atatürk’ün anıtına, daha sonra Dr. Fazıl Küçük’ün ve Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’na çelenk koyduğunu kaydeden Feyzioğlu, “Bu büyük insanların huzuruna çıkmak ayrı bir gurur ve aynı zamanda sorumluluk vesilesi. Dr. Fazıl Küçük, bir büyük mücahit, toplum lideri. Sayın Denktaş mücahit ve Kurucu Cumhurbaşkanı. Her ikisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyerek, yolumuzu aydınlatan büyük isimler, Türk büyükleri. Bizim de görevimiz onlara layık olmak” ifadelerini kullandı.

Denktaş’ın arzusunun, idealinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm dünyada tanınması olduğuna işaret eden Feyzioğlu, KKTC’nin devletler hukukuna göre, zaten bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu bunda hiçbir kuşkunun olmadığına dikkat çekti.

Feyzioğlu, bugüne kadar KKTC’nin 3’üncü devletler tarafından tanınmamasını “büyük bir haksızlık” olarak değerlendirdi.

“Başarmamak için hiçbir sebebimiz yok”

Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal adıyla KKTC’nin gözlemci üye olarak oybirliğiyle kabulünün büyük bir zafer olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun pek mahir diplomasisiyle gerçekleşmiştir. Sonuçlarını adada ve dünyada yakın zamanda görmeye başlayacağız. Biz de Büyükelçiliğimizde KKTC makamlarıyla özellikle bu konuda çok yakın çalışmak üzere ekiplerimizi kurduk, planlarımızı yaptık. Allah’ın izniyle yolumuz aydınlıktır, davamız haklıdır. Devlet millet el eledir. TC devleti ve KKTC devleti omuz omuzadır. Başarmamak için hiçbir sebebimiz yoktur. Öyleyse başaracağız.”

