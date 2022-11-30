Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) yeşil kaplumbağaların geleceğinin Mısır’daki lagüne bağlı olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, Yönetim kurulu üyesi Dr. Damla Beton, yeşil kaplumbağa sayılarında yaşanan artışın kendilerini çok sevindirse de bu artışın özellikle Mısır’daki tek bir lagüne odaklanıyor olmasının endişe verici olduğunu vurguladı.

Beton ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Şöyle ki, annelerin çoğunun beslenmekte olduğu insan yapısı bu alanda meydana gelecek bir değişiklik ya da felaket ülkemizdeki sayıların aniden azalmasına neden olabilir. Hatta tüm popülasyonu tehlikeye atabilir.”

Dernek yönetim kurulu üyesi Dr. Robin Snape ise, 2010 yıllarına göre ülkede yumurtlayan annelerin çok daha fazlasının beslenmek üzere Bardawil Lagününe gittiğini, ancak Kıbrıs ve Türkiye kıyılarında beslenen bireylerin gün geçtikçe azaldığını ve bunun büyük ihtimalle hedef dışı av kurbanı olmalarından kaynaklandığını belirtti.

Snap, “Kıbrıs sularında yaşayan kaplumbağaların ağlara takılıp ölme olasılıklarını azaltmak için yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor ve balıkçılarımızı bu teknolojileri kullanmaya teşvik ve finanse ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

