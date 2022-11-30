Şarkılarıyla mest etti

Kuzey Kıbrıs’ta eğlence hayatının gözde mekanı Maxim Royal’de, geçtiğimiz cumartesi gecesi Hande Dönmez sahne aldı.

Sevilen sanatçı en güzel parçalarını seslendirirken keyifli sohbetiyle de sevenlerine eğlence dolu dakikalar yaşattı.

Ünlü sanatçı, kendisini dinlemeye gelen her yaştan sevenlerini, içten bir şekilde selamlayarak, geceye güzel bir başlangıç yaptı. Sevilen şarkıları seslendiren ünlü sanatçı, şık kıyafetiyle de gözlere hitap etti.

Yoğun konser programından dolayı bir süredir Kıbrıs’a gelemeyen sanatçı, hayranlarıyla hasret giderdi.

