45 gün içinde yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen Makas Operasyonu kapsamında, 430 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Ecvet Güllü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 17 Kasım’da, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğun dair bilgi aldıklarını ve Yeniboğaziçi’nde bulunan adresine baskın yaptıklarını anımsattı. Zanlının, polisin gelmesini fark etmesiyle uyuşturucu maddeleri yok etmek amacı ile evde koşuşmaya başladığını ve kapının kırılarak içeri girildiğini belirten polis, zanlının makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ifade etti. Polis, ev içerisinde yapılan aramada, bilgisayar odasında 40 gram hintkeneviri, yatak odasında 390 gram hintkeneviri ve 4 tam, 6 yarım extacy türü uyuşturuculu hap bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının külliyatlı olduğuna ve mahkum olması halinde uzun süreli hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğuna dikkat çekti ve davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 45 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

