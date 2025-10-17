Pile’de konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bu adada güvenlikle, deniz yetki alanlarıyla, enerjiyle, hidrokarbonlarla, ticaret yollarıyla ilgili bir karar alınacaksa, Kıbrıs Rum liderliği bizi yok sayarak, görmezden gelerek, biz yokmuşuz gibi davranarak, bunu tek başına yapamaz” dedi.

Erhürman, Pile’yi ziyaret ederek halkla bir araya geldi, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Erhürman’a Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp eşlik etti. Pile Türk Muhtarı Veysal Güden de ziyarette hazır bulundu.

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunuyla ilgili her ne varsa en çok etkilenenlerin Pile olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’nın Pileliler için ayrı bir öneminin olduğuna vurgu yapan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamından hem içeride hem dışarıda bir şeyler beklendiğini belirtti.

“Kıbrıs Türk halkının seçtiği Cumhurbaşkanı, her dönemde, garantör ve kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ve yoğun diyalog içinde olmuş, birlikte çalışmıştır.” diyen Erhürman, yine öyle olacağının altını çizdi.

Erhürman, “Burada müşterek değerler, eşitlik ve güvenlik, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatleridir.” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın görevlerinin başında Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilgili müzakereleri yürütmek olduğunu belirtti.

“Bu adada güvenlikle, deniz yetki alanlarıyla, enerjiyle, hidrokarbonlarla, ticaret yollarıyla ilgili bir karar alınacaksa, Kıbrıs Rum liderliği bizi yok sayarak, görmezden gelerek, biz yokmuşuz gibi davranarak tek başına yapamaz bunu...” diyen Erhürman, çözümsüzlük koşullarında söz konusu durumun böyle olduğunu dile getirdi.

Bunun böyle devam etmesine asla izin veremeyeceklerinin altını çizen Erhürman, “Bunun böyle devam etmesi büyüklerimizin verdiği var oluş mücadelesine de, çocuklarımıza dair ideallerimize de ters.” diye konuştu.

Nergisli’de bölge halkıyla bir araya geldi

Erhürman, Nergisli’de bölge halkıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

CTP lideri buluşma sonrası köy gençleriyle voleybol da oynadı.

Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu anlattı, “Cumhurbaşkanlığı makamımdan beklediklerimiz var.” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Unutulmasın: Taşınmaz Mal Komisyonu, bizim kararlılığımız, öngörümüz ve diplomatik çabamız sayesinde AİHM tarafından etkili bir iç hukuk yolu olarak tanınmıştır.” diyerek, bu şartlarda Kıbrıs Rum liderliğinin hukuku siyasetin enstrümanı haline getirmesine göz yumulamayacağını vurguladı.