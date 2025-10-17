Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC halkına verdiği maddi ve manevi tüm desteklere dikkat çektiği konuşmasında, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC'nin, Rum tarafının yok etme ve yok sayma çabalarına rağmen azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Türk Devletleri Teşkilatı, TİKA, Yörük Türkmen Birliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve ASBÜ KKTC Yerleşkesinin katkılarıyla ve Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından gerçekleştirilen “2. Uluslararası Türk Dünyası Bilim Ödülleri Programı”na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde yer alan ödül törenine bazı milletvekilleri ve bürokratlar, Türk dünyasından temsilciler ile diğer davetliler katıldı.

Toplamda 14 ödülün dağıtıldığı törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Aziz Sancar Onur Ödülü" takdim edildi.

Tatar, Türk dünyasında kök, soy, dil ve kültür birliği olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının da bu birliğin ayrılmaz bir parçası olarak Türk devletlerinin Akdeniz'e açılan kapısı ve kalesi olduğunu kaydetti ve ilerleyen zamanlarda Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) AB'ye mukabil bir oluşum haline geleceğine yönelik inancını dile getirdi.

Konuşmalar ve ödüllerin dağıtılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi de yapıldı.

Türkiye büyük katkıda bulundu

Bu arada Tatar, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhaneddin Tanyeri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Ziraat Bankası’nın ilk şubesini 1974 yılının ardından açtığını ve o tarihten itibaren birçok sektöre kredi vermeye başladığını belirtti.

Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki yapının kalkınıp, gelişmesi için büyük katkı yaptığını söyledi.

Tatar, ekonomik gelişmelerin bankacılık sektörüne yansıyacağını ve sektörde büyüme yaşanacağını, Ziraat Bankası’nın şube ve çalışan sayısının artacağını kaydederek, “Doğru ve uygun koşullarda kredi verilmesi beklentimizdir. Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Ziraat Bankası’nın elde ettiği tasarruf, bilgi ve tecrübe burada paylaşıldığında Kıbrıs Türkü’ne büyük hizmet verilecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre;

Ülkede turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve inşaat sektöründe büyüme yaşandığına işaret eden Tatar, iletişim altyapısının gelişmesiyle bilişim sektöründe de ilerlemeler sağlanacağını kaydetti.

Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni de ziyaret ederek, dernek üyeleriyle bir araya geldi. Tatar, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Halkla yan yana olacağız; sözü de, kararı da halkla birlikte vereceğiz. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

