Çocuklar kaçırıldı

ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin dava dosyalarının önemli bir bölümü kamuoyuna açıklandı. Açıklanan belgelerde, Epstein şebekesinin Türkiye bağlantısına dair dikkat çekici iddialar yer aldı.

Epstein’in pilotunun ifadelerine dayandırılan bilgilere göre, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde bazı otellerle anlaşma yapılarak çocuk oyuncu ve dizi oyuncusu bulunacağı iddiasıyla seçmeler düzenlendi. Bu yöntemle en az 4 çocuğun Epstein şebekesine dahil edildiği öne sürüldü. Kayıtlara geçen çocuk sayısının daha fazla olabileceği de belirtildi.

Dosyaların ilk kez kamuoyuna yansıdığı dönemde bir Türk kadının ismi gündeme gelmişti. Haberlerde, Epstein’in Florida’da bir Türk emlakçı kadına cinsel saldırıda bulunduğu, konuşmasını engellemek amacıyla tehdit ettiği ve daha sonra kadını Napoli’ye götürerek çocuğunun bulunduğu ortamlarda da cinsel saldırılarını sürdürdüğü iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından B.K. isimli Türk kadının mağdur olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

Ancak daha sonra ortaya çıkan uçak kayıtlarında başka bir Türk kadının isminin yer aldığı görüldü. Dosyalardaki bilgiler ve basına yansıyan haberlerde, B.K.’nın ilerleyen süreçte emlakçı olarak sistem içinde rol almaya başladığı öne sürüldü. Epstein’in Fransız ortağı Jan Luc Brunel ile Türkiye’ye daha önce geldiği bilinirken, pilot ifadelerinde Brunel’in Türkiye’den kız çocuklarını getirdiği ve bu süreçte yanında B.K.’nın da bulunduğu iddia edildi.

Mağdur olduğu öne sürülen B.K. ile sistem içinde yer aldığı iddia edilen B.K.’nın aynı kişi olup olmadığına dair net bir bilgi yer almazken, uçak kayıtlarında “Banu” isimli bir kişinin bulunduğu kaydedildi. Pilotun ifadelerine dayandırılarak yapılan haberlerde, Türkiye’de bazı oteller aracılığıyla düzenlenen seçmelerle çocukların şebekeye dahil edilmesinde bu kişinin rol aldığı ileri sürüldü.

İngiliz basınından The Sun gazetesinin haberinde de Banu K. isimli bir kadından söz edildiği, bu kişinin Epstein ile yakın ilişkisi bulunan ve adaya giden isimler arasında yer alan Prens Andrew’un yatırımcısı olduğu iddiasına yer verildi.

