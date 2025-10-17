‘Takas’ önerdi

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Rumların mülkiyetle ilgili tutuklamalarını değerlendirirken, Kıbrıslı Türklerin güneyde 500 bin dönüm mal bıraktığını söyledi. "Bu malların değeri 150 milyar dolardır” diyen Tatar, devletin elindeki feragatnamelerden söz ederek, kuzeydeki Rum mülkleriyle takas yapılabileceğini söyledi.

tv2020’de Gündem Özel programına katılan ve Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Kıbrıslı Rum mülk sahiplerine 600 milyon Sterlin ödediğini söyledi.

Mülkiyet meselesini Strazburg’da mahkemeye taşıyacaklarını belirten Tatar, bu konuda Türkiye ile birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Avrupa Birliği çatısı altında iki devlet

Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, tv2020’de yayımlanan Gündem Özel programında Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı. Programda öncelikli olarak iki devletli çözüm vizyonunu açıklayan Tatar, federasyon modelinin Rumlarla ortaklık anlamına geldiğini ve bunun sıfır asker, sıfır garanti anlamına geldiğini belirtti. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Kıbrıs'ın tamamını istediklerini belirten Tatar, "Federasyon demek Rumlarla masaya oturmak ve Türk askerinin buradan çıkması demektir. Halkımızın asla böyle bir şeye müsaade etmemesi gerekir. Her türlü bekamız Türkiye'nin buradaki varlığına bağlıdır. Kısa günün karı için federasyoncuların kazanması arzu edilecek bir şey değildir. Sonuçta ben halkıma güveniyorum ve en doğru kararı onlar verecektir." ifadelerini kullandı. Tatar, Kıbrıs Türk halkının devletine sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, devletten feragat etmeleri durumunda biteceklerini söyledi. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün egemen eşit ve uluslararası statüsü teyit edilmiş 2 devletin varlığından geçtiğini yineleyen Tatar, Avrupa Birliği çatısı altında iki devletli çözüm fikrinin yaklaşık 6 yıl önce ortaya atıldığını söyledi. Tatar, “Keşke olsa, en iyi model budur. Ancak uygulanamazsa mevcut modeli koruyarak devleti güçlendireceğiz. Elbette KKTC bir gün tanınacaktır” dedi. Tatar, Kıbrıs halkının ambargolar altında ezildiğine de dikkat çekti.

Yıllarca süren müzakereler sonuç vermedi

Crans Montana’da Rum tarafının sıfır asker ve sıfır garanti ısrarı nedeniyle görüşmelerin koptuğunu belirten Tatar, KKTC’yi güçlendirme zorunluluğunu vurguladı. Tatar, iki devletli siyaseti son beş yıldır savunduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de 2018 bu yönde karar aldığını söyledi. Tatar, KKTC Meclisi’nin ise geçtiğimiz gün 29 oyla iki devletli çözüm önerisini onayladığını hatırlattı. Tatar, yıllarca süren müzakerelerden sonuç alınamayınca yeni siyasete hız verdiklerini kaydetti. Tatar, ayrıca ortak zemin olmadığı sürece görüşme masalarının anlam taşımadığını ve sadece zaman kaybı olacağını söyledi.

Duruşumuzdan rahatsız oluyorlar

Cumhurbaşkanı, Tel Aviv ve Atina’nın kendisini istemediğine yönelik açıklamalarına da değinerek, “Duruşumuzdan rahatsız oluyorlar. Rum liderin amacı tekrar bir müzakere masasına oturmaktır; çünkü kendisini halka kabul ettirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Rumlarda niyet yok

Sınır kapılarıyla ilgili de açıklama yapan Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e Haspolat ve Akıncılar kapılarının açılması önerisi sunduğunu, ancak Rumların niyet göstermemesi nedeniyle adım atılamadığını belirtti.

İnsan hakları ihlal ediliyor

İran asıllı KKTC vatandaşı Behdad Jafari’nin Fransa’da tutuklanmasıyla ilgili soruya yanıt veren Tatar, Rumların mülklerle ilgili tutuklamalarını insan hakkı ihlali olarak nitelendirerek, söz konusu sürecin hukuki zemine taşınacağını ifade etti. Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kaynak ihtiyacına değinerek, hükümetin emlak satışlarından yüzde 3 fon ayırdığını belirtti. Tatar, “Bizim güneyde hâlâ 500 bin dönüm malımız var. Değeri 150 milyar dolardır. Bu feragat edilmiş mal KKTC devletinindir ve takasa girebilir. Türkiye’nin girişimleriyle Strasburg’da mahkemeye taşıyacağız” dedi.

Karma evlilikler meselesi

Cumhurbaşkanı Tatar, karma evliliklerden doğan çocuklara Rumların vatandaşlık hakkını vermediğini, ayrım yaptığını ifade etti. Tatar, bunu daha önce birçok kez dile getirdiğini, yaşanan durumun AB kriterlerine aykırı olduğunu da söyledi. Tatar, ancak konunun cumhurbaşkanlığı seçimi malzemesi haline getirildiğini ifade etti. Tatar, “ Benden önceki cumhurbaşkanları döneminde de bu konu gündeme geldi ancak Rumlar bu çocuklara vatandaşlık vermemekte ısrarlı. Kısacası Rumların verebileceği bir arar ama eğer yeniden seçilirsem bu konuda mücadele edeceğim” dedi.