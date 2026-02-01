Savaş kapıda

ABD-İran geriliminde Trump'ın bugün saldırı emri vereceği iddiası sıcaklığını korurken İran, ABD askerlerinin defnedilmesi için mezar yeri hazırladı. Öte yandan İranlı yetkili Ali Laricani'den müzakere açıklaması geldi. Öte yandan Trump, İran'la ilgili planını müttefik bir ülkeyle paylaşmadığını söyledi

İran’ın başkenti Tahran’da olası bir İran-ABD savaşında hayatını kaybedecek ABD askerleri için beş bin mezar kazıldığı belirtildi.

İran’da yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’ndan aktardığı habere göre, Tahran’da, ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için mezarlık hazırlandı.

Mezarlıkların hazırlanması, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına karşı alınan önleyici önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İranlı yetkililer ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini söyledi.

Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Devrim Muhafızları'na küfür

İran'dan en son uzlaşma eğilimi gelirken ABD tarafında ise tehditvari üslup sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devrim Muhafızları Ordusu panikte. Tam olarak altlarına… " ifadeleriyle bir açıklama yaptı.

Trump ayrıca ABD basınına konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki müttefiklere planımızı söyleyemeyiz. Onlara planı söyleseydim, bu planı size söylemek kadar kötü olurdu. Aslında daha kötü bile olabilir.

Plan şu ki İran bizimle konuşuyor; bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz. Oraya doğru giden büyük bir filomuz var, Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük."

ABD basınında "savaş tarihi" verildi

Amerikan basınının iddiasına göre ABD saldırıya geçmeye karar verirse operasyonlar Pazar sabahı başlayabilir.

Dropsite News'te yer alan habere göre üst düzey ABD'li yetkililer bölgedeki bir müttefik ülkeyi, Trump'ın bu hafta sonunda Amerika'nın İran'a saldırısına onay verebileceği konusunda bilgilendirdi. Birden fazla kaynağa atıf yapılan haberde İran'a yönelik saldırıların pazar gününden itibaren başlayacağı belirtiliyor.

İran ordusu teyakkuzda

İran tarafı da açıklamaları yakından izliyor. Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, savaş ihtimaline ilişkin teyakkuzda olduklarını söyledi. Hatemi, "Elimiz tetikte bölgedeki düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz. İran ortadan kaldırılabilecek bir ülke değil." ifadesini kullandı.

Tahran: Saldırı olursa sınır tanımayız

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Şamkhani, ülkeye yönelik olası bir saldırı durumunda İsrail’in “derinliklerine” kadar uzanacak doğrudan askeri karşılık senaryolarının hazır olduğunu açıkladı.

Şamkhani, herhangi bir düşmanca harekete “orantılı, etkili ve caydırıcı” yanıt verileceğini belirterek, çatışmanın sadece deniz ya da sınır hattıyla sınırlı kalmayacağını, İsrail topraklarının iç bölgelerini de kapsayabileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026, 01:12