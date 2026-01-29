Zaman tükendi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru "devasa bir armadanın ilerlediğini" belirterek, Tahran yöne-timini anlaşma yapmaları aksi halde "daha kötü bir saldırı yapılacağı" konusunda uyardı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırganlığa karşılık vermek üzere eller tetikte beklediğini ifade etti.

Devasa bir armada İran'a ilerliyor

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devasa bir armada İran'a ilerliyor." ifadesini kullandı.

Bunun, başında Abraham Lincoln büyük uçak gemisi olan ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret eden Trump, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'a hızla masaya oturması, "adil, eşit ve herkes için iyi bir anlaşma için görüşmesi" çağrısında bulunarak, bu anlaşma kapsamında nükleer silah olmayacağını vurguladı.

"Zaman daralıyor. Bu gerçekten önemli. İran'a daha önce dediğim gibi, anlaşma yapın." ifadesini kul-lanan Trump, İran'ın daha önce anlaşma yapmadığını, bu nedenle 22 Haziran 2025'teki "Gece Yarısı Çekici" adlı operasyonu yaptıklarını hatırlattı.

İran’dan Trump'a cevap: hiç olmadığı gibi karşılık veririz

Bu arada İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, X'ten paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelerine yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dik-kati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa ken-dini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir" ifadelerine yer verildi.

Arakçi: Eller tetikte bekliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırganlığa karşılık vermek üze-re eller tetikte beklediğini ifade etti.

Arakçi, “Tahran, İran’ın haklarını güvence altına alan ve nükleer silahların olmayacağını garanti eden adil bir nükleer anlaşmayı her zaman memnuniyetle karşılamıştır” dedi.

İran’da ABD karşıtı dev afiş İnkılap Meydanı’na asıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda, Amerikan uçak gemisini hedef alan ABD bayrağının görüntüsünün kullanıldığı dev afişte İngilizce ve Farsça "Rüzgar eken fırtına biçer" ifadeleri yer aldı.