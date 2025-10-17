Dosya Mali Şube’de

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 2019 yılında ödeme cihazlarına yatırılan paraları zimmetlerine geçirmekle suç-lanan zanlılar T.T. ve D.S.G., dün yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Söz konusu zanlılar, olayın meydana geldiği dönemde Adli Şube tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlanmışlardı. Ancak dosyanın iki ay önce Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne devredilmesi üzerine yapılan incelemelerde, olayla ilgili yeni bulgular elde edildi.

Mahkemede olguları aktaran Mali Şube’de görevli polis memuru, zanlıların 2019 yılında, görev yaptıkları dönemde ödeme cihazlarına yatırılan nakit paraların bir kısmını sisteme işlemeyip sir-kat ettikleri yönünde alınan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Polis, soruşturma-nın devralınmasının ardından yapılan mali incelemelerde, sirkat edilen toplam meblağın 479 bin 140 TL olduğunun netleştiğini beyan etti.

Deliller büyük oranda toplandı

Polis memuru, zanlılar aleyhine “Sirkat”, “Sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” ile “Sahte evrak üzerinde oynama yaparak bankaya sunma” suçlarından dava dosyası hazırlandığını ve dün itibarıyla her iki zanlıya da dava tebliği yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis, ayrıca, zanlı-ların ilgili dönemde teminata bağlı olduklarını, soruşturmanın tamamlanma aşamasına geldiğini ve zanlıların artık tahkikata etki edebilecek durumda bulunmadıklarını belirtti. Polis, yürütülen soruşturmanın geniş kapsamlı olduğunu, delillerin büyük oranda toplandığını ifade ederek, zan-lıların yeniden teminat koşullarıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, dosya kapsamındaki olguları dikkate alarak zanlıla-rın ilerleyen yargı sürecinde hazır bulunmalarını temin etmek amacıyla her bir zanlının 10 bin TL nakdi teminat yatırmasına, ayrıca her biri lehine birer KKTC vatandaşı kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme, belirlenen teminat şartlarının yerine getirilmesi hâlinde zanlıların serbest kalmasına, aksi halde Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine hükmetti.