Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 311 araç sürücüsü kontrol edildi. De-netimlerde 16’sı alkollü olmak üzere 316 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 59 araç trafikten men edildi.
Polis basın bültenine göre, rapor edilen suçların dağılımı şöyle:
“62’si trafik ışıklarına uymamak, 53’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 49’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 12’si sigortasız araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı kamu taşıma işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, biri tehlikeli sürüş yapmak, biri koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 81’i diğer trafik suçları.”
316 sürücüye ceza yazıldı
Trafik denetimlerinde 2 bin 311 araç kontrol edildi
