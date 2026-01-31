Yine tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çok sayıda gemiyi bölgeye gönderdiklerini ve son tarihi bildiklerini belirterek, "Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin gündemi değerlendirdi.

Trump, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söyledi.

İran'la temaslarının sürdüğünü ve geçen hafta çok sayıda infazın durdurulmasını sağladığını ifade eden Trump, "Şunu söyleyebilirim ki, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna, "Bunu sadece onlar biliyor" cevabını verdi.

Trump, ABD'nin Venezuela'da yaptığı askeri "operasyonun" bir benzerini İran'da da yapıp yapmayacağı ile ilgili bir soruya ise "Bunu söylemek istemem. Askeri olarak faaliyette bulunduğum herhangi bir şeyle ilgili konuşmak istemiyorum ancak oraya doğru giden büyük bir filomuz var." cevabını verdi.

“837 kişinin asılmasını engelledim”

Trump, İran’daki şiddetli protesto olayları sırasında insan hakları ihlalleri yaşandığını iddia ederek, geçtiğimiz hafta İran’da yüzlerce kişinin idam edilmesinin önüne geçildiğini savundu. Trump, "Geçtiğimiz hafta 837 kişinin asılmasını engelledim. Her şey hazırdı. Onlara, bunu yaparlarsa daha önce kimsenin ödemediği bir bedel ödeyeceklerini söyledim ve geri çekildiler" ifadelerini kullandı. Trump, İran’da çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini bildiklerini belirterek, sürecin yakından izlendiğini kaydetti.

