Nefes kesti

Moda dünyasının en çok beklenen etkinliklerinden Victoria's Secret Fashion Show 2025 görkemli bir geri dönüş yaptı. Uzun bir aradan sonra yeniden sahneye çıkan şov, bu yıl tamamen yenilenen konseptiyle moda severleri büyüledi.

ABD-New York'ta düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show'da marka ve defilelerle özdeşleşmiş efsanelerden yeni yüzlere birçok isim yer aldı. Defilede; Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin gibi modeller boy gösterdi.

Defilenin sürprizi Jasmine Tookes oldu. 9 aylık hamile model, defilenin açılışını yaptı. Basketbol oyuncusu, WNBA yıldızı ve "Bayou Barbie" lakaplı Angel Reese, defilede yürüyen ilk profesyonel sporcu oldu. Bir diğer sürpriz de ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski'nin de defilede yer alması oldu.

Precious Lee, Ashley Graham gibi büyük beden modellerin de yer aldığı defilede; Hollywood’un anne babaları ünlü yıldızlar Iris Law ve Lila Moss gibi isimler de podyuma çıktı.