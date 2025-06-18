Yerini biliyoruz

İsrail-İran savaşında beşinci gün geride kaldı. ABD Başkanı Trump ise yine İran Dini Lideri Ali Hamaney'i tehdit etti ve "Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz" dedi.

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş sürüyor.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi, bin 277 kişi yaralandı.

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.

İnsansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

El Cezire'ye konuşan Yemekli Husiler, İsrail'e karşı İran'a yardım edeceklerini duyurdu.

İranlı en az 10 nükleer bilim insanı öldürüldü

Reuters haber ajansının haberine göre, İsrailli askeri bir yetkili, İsrail'in İran'ın nükleer ve balistik füze programı ile bağlantılı onlarca hedefe saldırı düzenlediğini söyledi.

İranlı askeri liderlerin "kaçtığını" savunan yetkili, bugün kadar İran'ın nükleer programı için öneme sahip en az 10 nükleer bilim insanının öldürüldüğünü belirtti. Yetkilinin açıklamasına göre, İran, bugüne kadar İsrail'e doğru 400 balistik füze ve yüzlerce insansız hava aracı (İHA) fırlattı. İsrailli askeri yetkili, İran'ın füzelerinin İsrail'deki hem sivil hem askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.

İran'ın "nükleer kalbi" olarak bilinen ve büyük bir kısmı yer altında olan Fordo nükleer tesisinde şu ana kadar operasyon yapmadıklarını söyleyen yetkili, "Ama bu (operasyon) yapmayacağımız anlamına gelmez" diye konuştu. Yetkili, "İran'a yönelik saldırılarımızla herhangi bir nükleer felakete neden olmak istemeyiz" ifadelerini kullandı.

Komutan öldürüldü

İsrail ordusu da, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ali Şadımani'yi gece yarısı hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine gece yarısı savaş uçaklarının Tahran'ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı'nı bombaladığı iddia edildi.

Tümgeneral Şadımani, İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırıda öldürülen Gulam Ali Raşid'in yerine 14 Haziran'da Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı olarak atanmıştı.

Hatemul Enbiya Merkezi Karargahı'nın silahlı kuvvetlerin operasyonlarını planlama, koordine etme ve denetlemeden de sorumlu merkez olduğu biliniyor.

Trump: Şimdilik öldürmeyeceğiz

İsrail-İran savaşı sürerken, ABD Başkanı Trump ise yine İran Dini Lideri Ali Hamaney'i tehdit etti ve "Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz" dedi.

Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin, "İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran hava sahasının kontrolüyle ilgili Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Trump, "İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var. İran'ın çok sayıda iyi hava izleme sistemleri ve diğer savunma ekipmanları vardı ve ancak bunlar Amerikan yapımı teçhizatlarla kıyaslanamaz." değerlendirmesini yaptı.