Yollar da kapandı

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), California eyaleti için "soğuk ve tehlikeli kar fırtınası" uyarısında bulunmasının ardından, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Bazı ABD'liler 39 numaralı otoyol yakınlarındaki Angeles Kent Ormanı'nda karın tadını çıkarırken, en az 150 bin hane elektriksiz kaldı.

ABD Ulusal Hava Servisi'nin (NWS) Kaliforniya için "soğuk ve tehlikeli kar fırtınası" uyarısı yapmasının ardından 25 Şubat Cumartesi günü ABD'nin Los Angeles kentinin yüksek kesimlerinde yoğun bir kar fırtınası etkili oldu.

Vatandaşlar karın tadını çıkardı ve 39. Otoyol yakınlarındaki Angeles Ulusal Ormanı'nda kartopu oynadı. Meteoroloji uzmanları, Los Angeles'ın yaklaşık iki saat kuzeydoğusundaki Big Bear Lake dağlarına 5 metreye kadar kar yağabileceği ve saatte 120 kilometre hızla rüzgar esebileceğini belirtirken, aşırı hava koşullarının çığ riskini artıracağı uyarısında bulundu. Big Bear Lake kentindeki yetkililer "Bu fırtına hafife alınmamalı. Evde kalın. Sıcak kalın. Güvende kalın. Bu gece potansiyel olarak kar yüksekliği 2-3 metreye çıkabilir." açıklamasını yaptı.

California Ulaştırma Bakanlığı'na göre, Los Angeles'ın yaklaşık 64 kilometre kuzeyindeki Santa Clarita'da, Interstate 5'in bazı bölümleri çamur kayması nedeniyle kapatıldı. Kuzey Califofornia'da, görüş mesafesinin yetersizliği San Francisco ile eyaletin başkenti Sacramento arasındaki Interstate 80 bölgesi boyunca yolların kapanmasına neden oldu. Diğer taraftan, kar fırtınası nedeniyle, 150 bin Californialı elektriksiz kaldı.

