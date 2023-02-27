Kılıçdaroğlu'na yetki verildi

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Meclisi ve grup toplantıları gerçekleştirildi.

CHP TBMM Grubu ve Parti Meclisi, Kılıçdaroğlu'na 'Cumhurbaşkanlığı seçimi' konusunda oy birliği ile tam yetki verdi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Parti Meclisimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde Parti Meclisimiz adına karar alma konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy birliğiyle tam yetki vermiştir." dedi.

Öztrak, PM'nin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelediği toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Depremle ilgili genel bir değerlendirme yapıldığını, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili hazırlık ve çalışmaların görüşüldüğünü ifade eden Öztrak, deprem sonrasında CHP'nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaların da ele alındığını söyledi.

CHP'li ve Millet İttifakı'na mensup belediyelerin depremin yaşandığı günden bugün saat 09.00'a kadar bölgeye 8 bin 63 araç, 23 bin 65 personel gönderdiğini dile getiren Öztrak, insani yardım malzemesi taşıyan 6 bin 436 tır ve kamyon, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonunun bölgeye intikal ettirildiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu ile birlikte olduğumuz bir kez daha vurgulandı

Parti Meclisi toplantısının ikinci gündem maddesinin "Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları" olduğunu ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Parti Meclisimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde Parti Meclisimiz adına karar alma konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy birliğiyle tam yetki vermiştir. Böylece partimizin yetkili kurulları, 13. cumhurbaşkanı seçimi sürecinde, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte olduğunu bir kere daha vurgulamıştır."