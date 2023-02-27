İlk adım atıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi, okullarda ‘depreme dayanıklılık’ kontrollerine dün itibariyle başladı. Ekiplerin ilk durağı Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji oldu.

Deprem Komitesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve teknik ekipler, okul binalarını ve sınıfları incelendi.

Bir hafta sürecek denetimlerde risk sıralaması yapılacak ve ardından ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamada ise riskli olduğu tespit edilen okul binalarından örnekler alınarak, analiz edilecek ve yol haritası belirlenecek. Binanın yıkılıp yıkılmayacağı veya onarımla hasarın giderilip giderilmeyeceği netleşecek.

Denetimlerin ardından açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, ilk etapta okulların en riskliden en az riskli bina kategorisinde sıralanacağını ve bir hafta sürecek olan çalışmalar neticesinde ikinci aşamaya geçileceğini belirtti.

Risk sıralaması belirlendikten sonra geçilecek ikinci aşamada, laboratuvar çalışmaları veya binalardan numune alınarak inceleme yapılacağını belirten Yağcıoğlu, birkaç gün içerisinde binaların risk sıralamalarının ortaya çıkmaya başlayacağını sözlerine ekledi.

Söz verdiğimiz gibi

Bu arada denetimlerle ilgili açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, “Halka söz verdiğimiz gibi, depreme karşı hazırlıklı olmak için Gazimağusa ilçesinde Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nden, çocuklarımızın eğitim yuvalarından başlayarak ilk adımı attık” dedi. Üstel, "Başbakanlık yetkilileri ve Deprem Denetim Komitesi’nin ortak yürüttüğü çalışmalarla önce tüm okulları risk gruplarına göre ayrılacaklarını, ardından çıkacak analiz sonuçlarına göre ise belirlenen eylem planını hemen uygulamaya sokacaklarını” söyledi.