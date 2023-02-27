Tümü 100’lük

Alsancak’ta “sahte para tasarrufu, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla mal temini” olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 19 yaşındaki bir erkek şahıs tutuklanırken, 31 yaşındaki bir erkek şahısın ise polis tarafından arandığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat tarihinde, 00.30 sıralarında, Alsancak’ta, O.Ş.’nin (E-31) başka bir şahıstan cep telefonu satın aldığı sırada, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 11 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 1100 ABD dolarını tedavüle sürüp, karşılığında bahse konu cep telefonunu satın alarak sahtekarlıkla mal temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.C.Y.’nin (E-19) tutuklandığı, bahse konu cep telefonu tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığı belirtildi. O.Ş.’nin ise aranmakta olduğu kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.