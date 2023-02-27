Çilek 80 liradan alıcı bulamadı

Serdar ŞENGÜL
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünler yüksek fiyatlarıyla cep yakarken, bazı ürünler bütçelere uygun tezgaha kondu.
Yeşillikler 15, marul 5, limon 7, patates 10 liradan satılırken, acı biber 120, bakla, patlıcan, kabak, salatalık ve domatesin fiyatı ise 40 ile 50 lira arasında değişti. Çilek kilosu 80 liradan, avokado ise tanesi 35 liradan tezgaha konuldu. Vatandaşlar, yüksek fiyatlı ürünlerin yanına yanaşmazken, bütçelerine uygun sebze ve meyveleri tercih etti.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Avokado tane 35 TL
Çilek 80 TL
Muz ithal 33TL
Yerli muz 29 TL
Elma 30 TL
Kivi 30 TL
Armut 30 TL
Mandalina 30 TL
Kabak 35 TL
Çeri domates 45 TL
Yerli domates 30 TL
Soğan 24 TL
Patates 10 TL
Havuç 15 TL
Limon 7 TL
Marul 15 TL
Sarma 20 TL
Bezelye 40 TL
Kereviz 15 TL
Enginar tane 15 TL
Bakla 50 TL
Kapya biber 45 TL
Kırmızı acı biber 120 TL
Mantar 90 TL
Patlıcan 45 TL
Brokoli 35 TL
Salatalık 48 TL
Cennet hurması 40 TL
Kestane 50 TL