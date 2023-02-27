Çilek 80 liradan alıcı bulamadı

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünler yüksek fiyatlarıyla cep yakarken, bazı ürünler bütçelere uygun tezgaha kondu.

Yeşillikler 15, marul 5, limon 7, patates 10 liradan satılırken, acı biber 120, bakla, patlıcan, kabak, salatalık ve domatesin fiyatı ise 40 ile 50 lira arasında değişti. Çilek kilosu 80 liradan, avokado ise tanesi 35 liradan tezgaha konuldu. Vatandaşlar, yüksek fiyatlı ürünlerin yanına yanaşmazken, bütçelerine uygun sebze ve meyveleri tercih etti.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Avokado tane 35 TL

Çilek 80 TL

Muz ithal 33TL

Yerli muz 29 TL

Elma 30 TL

Kivi 30 TL

Armut 30 TL

Mandalina 30 TL

Kabak 35 TL

Çeri domates 45 TL

Yerli domates 30 TL

Soğan 24 TL

Patates 10 TL

Havuç 15 TL

Limon 7 TL

Marul 15 TL

Sarma 20 TL

Bezelye 40 TL

Kereviz 15 TL

Enginar tane 15 TL

Bakla 50 TL

Kapya biber 45 TL

Kırmızı acı biber 120 TL

Mantar 90 TL

Patlıcan 45 TL

Brokoli 35 TL

Salatalık 48 TL

Cennet hurması 40 TL

Kestane 50 TL

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023, 10:42