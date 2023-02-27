‘Yaralar birlikte sarılacak’

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye’de yaşanan depremden dolayı zor bir dönemden geçildiğini, yaraların birlikte sarılacağını söyledi.

Altuğra, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti, faaliyetlerle ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Önce, Koroner Yoğun Bakım Servisi’ni ziyaret eden Gürçağ, depremde Adıyaman’da kızı Ecem Yeniçeri ile birlikte hayatını kaybeden hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri’nin çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Altuğra, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremin ardından KKTC’ye gelen ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Servisi’nde tedavi gören depremzede ailelere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Altuğra, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Depremin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Aynı acıları yaşıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen ve “Miraç” adı verilen depremzede ailenin bebeğinin sağlık durumu hakkında da bilgi alan Altuğra, gayretlerinden dolayı hastane personeline teşekkür etti.

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük depremde Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazının altında kalan Bedriye Fidan Yeniçeri ile Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi Ecem Yeniçeri hayatını kaybetmişti.