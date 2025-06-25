Okul için harcamış

Suna ERDEN

Ülkenin birçok yerinde faaliyet gösteren bir bankanın uluslararası para transfer sistemindeki (Worldermit) açığı kullanarak 24 milyon liralık vurgun yapılmasıyla ilgili aranan 20’nci zanlı Takunda William Mugoni, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şube'sine giriş-çıkış belgesi almaya gidince yakalandı. Zanlının sistemdeki açıktan yaralanarak 162 bin TL elde ettiği, parayı okul ve diğer ihtiyaçları için harcadığı belirtildi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Polis; zanlının 17 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen ve 20 sanıklı vurgun olayıyla ilgili tutuklandığını söyledi. Polis; zanlının bir bankanın KKTC'de yaşayan üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarına yurt dışından sadece para gelmesi için kullandığı worldermit sisteminin bir açığından faydalandığını açıkladı.

Polis; zanlının sistemden KKTC'den yurtdışına para gönderilmeyeceğini bildiği halde havale yaptığını, daha sonra bilişim sistemleri aracılığıyla gönderdiği paranın 2 katının iade edilmesini sağlayarak, toplamda 162 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini kaydetti.

Polis; meselenin 20 sanıklı olduğunu, olayın çoğunlukla Güzelyurt’ta bir banka şubesinde meydana geldiğini, orada dava dosyası tazmin edildiğini belirtti.

Polis, olayla ilgili daha önce tespit edilerek tutuklanan 9 sanığın yargılandığını; birinin beraat ettiğini, 8’inin ise hüküm giydiğini açıkladı.

Muhaceret Şubesine gidince yakalandı

Polis, zanlının vurgun olayında 20’nci sanık konumunda olduğunu; 23 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şube'de giriş -çıkış işlemleri yaptığı esnada tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının tüm işlemleri bankanın Gönyeli’deki şubesinden yaptığını belirlediklerini, parayı okul ve diğer ihtiyaçları için harcadığını söylediğini; ayrıca bankanın parayı kendisine promosyon olarak verdiğini düşündüğü için sorgulamadığını söylediğini aktardı. Polis; zanlının cep telefonunun DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini, kendisine bir ara ara dava tebliği yapılacağını kaydetti.

Polis, zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini; ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 70 bin TL nakit teminat yatırmasına 600 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Ne olmuştu

Nijerya uyruklu şahıslar, bir banka şubesinin para gönderme sistemindeki açığı fark ederek, 24 milyon liralık vurgun yapmıştı. Yapılan soruşturma sonucu 20 kişinin suça karıştığı belirlenmişti. Aranan şahıs ilan edilen 20 kişiden 9’u yakalanmıştı. Dava sürecinde 9 sanıktan biri beraat etmiş, Ağır Ceza Mahkemesi; Ayomipos Sundey Ajewole, Adeniyi Busuyi Ajewole, Philip Fani, Winston Batsirai Zemura’yı 4’er yıl, Tembelihle Nathaniel Moyonkiwane, Lesley Kundai Mchakwa ve Abdalsadig Mohammed Mustafa Abdalla’yı 3’er yıl, Jenipher Mukobwawase’yi ise 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Olaya karışan 11 kişi ise aranan şahıs ilan edilmişti.

