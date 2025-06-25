Tutuksuz yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol’da, rutin kontroller sırasında şüpheli hareketler sergileyen ve üzerinde yapılan aramada 4 gram metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirilen Serkan Bozok, soruşturmasının tamamlanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol; 12 Haziran’da saat 18.40’ta Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde, Dörtyol Polis Karakolu önünde gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında, kiralık aracıyla durdurulan zanlının, şüpheli hareketler sergilediğini ve karakol içerisine götürülerek üzerinin arandığını, yapılan arama sonucunda ise iç çamaşırı içerisinde 4 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlının 13 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün, 16 Haziran’da ise 8 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 40 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 500’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

