2020-2021 öğretim yılı kontenjanları açıklandı

414 öğrenci alınacak KKTC liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı için belirlenen kontenjanlar, alanlar ve üniversiteler açıklandı. Lisansta170,ön lisansta 95, özel yetenekte 45, yüksek lisansta 53, doktora seviyesinde 51 olmak üzere toplam 414 kontenjan duyuruldu. YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi’nin(AYT) 28 Haziran Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran Pazar 15:45’te gerçekleştirilecek. Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, öğrencilere başarı diledi. Ziya Öztürkler, kontenjan alan, sayı ve üniversitelerle ilgili bilgiye bakanlığın web sitesi www.mebnet.net adresinden ulaşılabileceğini kaydetti. 2020-2021 öğretim yılında lisans seviyesindeki kontenjanlar Sıra No Lisans Alanı Kontenjan sayısı Üniversite Adı 1 Almanca Öğretmenliği 1 Gazi Üniversitesi (Ankara) 2 Aktüerya 2 Marmara Üniversitesi (İstanbul) 3 Adli Bilişim Mühendisliği 1 Fırat Üniversitesi (Elazığ) 4 Antropoloji 1 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 5 Arkeoloji 2 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 6 Biyoloji (İngilizce) 2 ODTÜ (Ankara) 7 Bitki Koruma 1 Ege Üniversitesi (İzmir) 8 Biyokimya 1 Ege Üniversitesi (İzmir) 9 Bilgi ve Belge Yönetimi 1 Marmara Üniversitesi (İstanbul) 10 Bankacılık ve Sigortacılık 1 Trakya Üniversitesi (Edirne) 11 Bankacılık ve Finans 1 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) 12 Bilgisayar Mühendisliği 1 Düzce Üniversitesi 13 Bilişim Sistemleri Mühendisliği 2 Kocaeli Üniversitesi 14 Biyoloji 1 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) 15 Biyomedikal Mühendisliği 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) 16 Biyosistem Mühendisliği 2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 17 Biyoteknoloji 1 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 18 Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi 2 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) 19 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 1 Ankara Üniversitesi 20 Çevre Mühendisliği 1 Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 Çin Dili ve Edebiyatı 1 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) 22 Çocuk Gelişimi 2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 23 Dil ve Konuşma Terapisi 3 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)(2)-Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (1) 24 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) 25 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) 26 Ergoterapi 1 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) 27 Enerji Sistemleri Mühendisliği 2 Gazi Üniversitesi (Ankara) 28 Ekonomi (İngilizce) 1 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 29 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) 30 Ekonometri 1 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) 31 Ekonomi ve Finans 1 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) 32 Endüstri Mühendisliği 1 Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 33 Endüstriyel Tasarım 1 Eskişehir Teknik Üniversitesi 34 Fizik (İngilizce) 2 ODTÜ (Ankara) 35 Felsefe (İngilizce) 1 ODTÜ (Ankara) 36 Fizik Öğretmenliği (İngilizce) 1 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) 37 Felsefe 1 Ege Üniversitesi (İzmir) 38 Film Tasarım ve Yazarlık 1 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) 39 Fransızca Öğretmenliği 2 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) 40 Gazetecilik 1 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 41 Gerontoloji 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 42 Geomatik Mühendisliği 1 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 43 Gıda Mühendisliği 1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 44 Harita Mühendisliği 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (1) - Kocaeli Üniversitesi (1) 45 Havacılık Elektrik ve Elektroniği 1 Eskişehir Teknik Üniversitesi 46 Havacılık Yönetimi 1 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) 47 İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) 1 Ankara Üniversitesi 48 İspanyol Dili ve Edebiyatı 1 İstanbul Üniversitesi 49 İstatistik 2 Çukurova Üniversitesi (Adana) 50 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 51 İnşaat Mühendisliği 1 Eskişehir Teknik Üniversitesi 52 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 53 İktisat 2 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Jeofizik Mühendisliği 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 55 Jeoloji Mühendisliği 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 56 Kimya Öğretmenliği (İngilizce) 1 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) 57 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 1 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) 58 Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi 1 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) 59 Kimya (İngilizce) 2 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 60 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 61 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 1 Amasya Üniversitesi 62 Lojistik Yönetimi 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) 63 Mütercim Tercümanlık (Almanca) 1 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) 64 Moda Tasarımı 2 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 65 Maden Mühendisliği 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 66 Matematik Mühendisliği 1 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) 67 Matematik (İngilizce) 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 68 Medya ve İletişim 2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 69 Makine Mühendisliği (İngilizce) 2 Çukurova Üniversitesi (Adana) 70 Makine Mühendisliği 2 İskenderun Teknik Üniversitesi 71 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 1 Uşak Üniversitesi 72 Maliye 1 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) 73 Mekatronik Mühendisliği 1 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 74 Moleküler Biyoloji ve Genetik 3 Bursa Uludağ Üniversitesi 75 Muhasebe 1 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 76 Mütercim Tercümanlık (Fransızca) 1 Mersin Üniversitesi 77 Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) 1 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) 78 Nanobilim ve Nanoteknoloji 1 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 79 Odyoloji 1 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) 80 Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) 1 Gaziantep Üniversitesi 81 Organik Tarım İşletmeciliği 1 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) 82 Otomotiv Mühendisliği 1 Karabük Üniversitesi 83 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) 1 İstanbul Teknik Üniversitesi 84 Pilotaj 3 Eskişehir Teknik Üniversitesi 85 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 1 Ankara Üniversitesi 86 Sağlık Yönetimi 1 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 87 Sermaye Piyasası 1 Marmara Üniversitesi (İstanbul) 88 Sosyoloji (İngilizce) 1 Marmara Üniversitesi (İstanbul) 89 Su Ürünleri Mühendisliği 1 Ege Üniversitesi (İzmir) 90 Sosyoloji 1 Mersin Üniversitesi 91 Sigortacılık ve Risk Yönetimi 2 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 92 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 93 Sosyal Hizmet 2 Kocaeli Üniversitesi 94 Şehir ve Bölge Planlama 1 Gazi Üniversitesi (Ankara) 95 Tarih (İngilizce) 1 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) 96 Tarımsal Yapılar ve Sulama 1 Ege Üniversitesi (İzmir) 97 Tarım Ekonomisi 1 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) 98 Tarımsal Biyoteknoloji 1 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) 99 Tarla Bitkileri 1 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) 100 Tıp (İngilizce) 4 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (2) - İstanbul Üniversitesi (2) 101 Tıp Fakültesi 10 Gazi Üniversitesi (Ankara) (1) -Çukurova Üniversitesi (Adana)(1) - Bursa Uludağ Üniversitesi (1) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (1)- İstanbul Medeniyet Üniversitesi (1)- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (1)- Atatürk Üniversitesi (Erzurum)(1) - Pamukkale Üniversitesi (Denizli)(1)- Manisa Celal Bayar Üniversitesi (1) - Kırıkkale Üniversitesi (1) 102 Tıp Mühendisliği 2 Karabük Üniversitesi 103 Turizm Rehberliği 2 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) 104 Uçak Gövde Motor Bakım 2 Eskişehir Teknik Üniversitesi 105 Uçak Mühendisliği 3 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) 106 Uçak ve Uzay Mühendisliği 2 Samsun Üniversitesi 107 Ulaştırma Mühendisliği 4 Yalova Üniversitesi 108 Uluslararası Ticaret ve Finans 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) 109 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 1 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 110 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) 111 Yazılım Mühendisliği 5 Kırklareli Üniversitesi (2)- Manisa Celal Bayar Üniversitesi(3) 112 Yiyecek ve içecek İşletmeciliği 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 113 Zootekni 2 Ege Üniversitesi (İzmir) Toplam 170 2020-2021 öğretim yılında yüksek lisans seviyesindeki kontenjanlar Sıra No Yüksek Lisans Alanı Kontenjan Sayısı Üniversite Adı 1 Aktüerya Bilimleri 3 ODTÜ (2) Hacettepe (1) 2 Aktüerya ve Risk Yönetimi 1 Karabük 3 Avrupa Birliği Hukuku 1 Marmara 4 Beslenme ve Diyetetik 1 Sağlık Bilimleri 5 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 Ege 6 Deniz Hukuku 2 Ankara 7 Dil ve Konuşma Terapisi 3 Hacettepe(1) ,Anadolu(1), Ankara Yıldırım Beyazıt (1) 8 Epidemiyoloji 1 Ankara 9 Finansman 2 Ankara Hacı Bayram Veli 10 Fiziki Coğrafya 1 Ankara 11 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Kütahya Sağlık Bilimleri 12 Gelişim Psikolojisi 2 Bolu Abant İzzet Baysal 13 Gerontoloji 1 Akdeniz 14 Geoteknik 1 Yıldız Teknik 15 Güneş Enerjisi 1 Ege 16 Halk Sağlığı Hemşireliği 1 Manisa Celal Bayar 17 Hastane Enfeksiyonları Hemşireliği 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam 18 Harita Mühendisliği 1 Aksaray 19 Hemşirelik 1 On Dokuz Mayıs 20 İnteraktif Medya Tasarımı 1 Yıldız Teknik 21 Kadın Çalışmaları 1 Manisa Celal Bayar 22 Kamu Hukuku 1 Kırıkkale 23 Klinik Psikoloji 2 Dokuz Eylül (1), Bolu Abant İzzet Baysal (1) 24 Kriminalistik 1 Bursa Uludağ 25 Kültürel Mirası Koruma 1 ODTÜ 26 Maliye 2 Süleyman Demirel (1), Sivas Cumhuriyet (1) 27 Muhasebe ve Denetim 1 Bursa Uludağ 28 Muhasebe ve Finansman 1 Kocaeli 29 Nüfusbilim 1 Hacettepe 30 Özel Eğitim 1 Eskişehir Osmangazi 31 Özel Hukuk 1 Kocaeli 32 Psikiyatri Hemşireliği 2 Atatürk(1), Sivas Cumhuriyet (1) 33 Sağlık Hukuku 1 Ankara Yıldırım Beyazıt 34 Sosyal Araştırma Yöntemleri 1 Hacettepe 35 Su Politikaları ve Güvenliği 2 Ankara 36 Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri 1 Burdur Mehmet Akif Ersoy 37 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 1 Trakya 38 Yapı Mekaniği 1 ODTÜ 39 Yeni Medya 1 Ankara Hacı Bayram Veli 40 Yönetim ve Organizasyon 2 Çukurova(1), Niğde Ömer Halisdemir(1) 41 Yönetim ve Strateji 1 İstanbul Toplam 53 2020-2021 öğretim yılında doktora seviyesindeki kontenjanlar Sıra No Doktora Alanı Kontenjan Sayısı Üniversite Adı 1 Adli Psikoloji 2 Ankara 2 Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi 1 Ege 3 Beslenme ve Diyetetik 1 Sağlık Bilimleri 4 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 Dokuz Eylül 5 Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği 1 Karadeniz Teknik 6 Eczacılık Farmakoloji 1 Erciyes 7 Farmakognozi 1 Mersin 8 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Muğla Sıtkı Koçman 9 Gelişim Psikolojisi 1 Ege 10 Gerontoloji 1 Akdeniz 11 Halk Sağlığı Hemşireliği 1 Marmara 12 Hemşirelik 1 Marmara 13 Kanser Biyolojisi ve İmmünolojisi 1 Ege 14 Kanser Genetiği 1 İstanbul 15 Kanser Biyokimyası 1 İstanbul 16 Klinik Psikoloji 1 Aydın Adnan Menderes 17 Kriminalistik 1 Atatürk 18 Kültürel Mirası Koruma 1 ODTÜ 19 Medikal Fizik 1 Dokuz Eylül 20 Moleküler Biyoloji ve Genetik 3 Dokuz Eylül (1), Yıldız Teknik (2) 21 Nüfusbilim 2 Hacettepe 22 Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları 1 Ankara 23 Onkoloji Biyoloji ve İmmünoloji 1 İstanbul 24 Ortodonti 2 İzmir Katip Çelebi(1), Süleyman Demirel (1) 25 Özel Eğitim 2 Anadolu(1), Bolu Abant İzzet Baysal (1) 26 Özel Hukuk 1 Kırıkkale 27 Pedodonti 2 Aydın Adnan Menderes 28 Periodontoloji 2 İzmir Katip Çelebi 29 Psikiyatri Hemşireliği 1 Düzce 30 Psikoloji 1 Bursa Uludağ 31 Sosyal Araştırma Yöntemleri 1 Hacettepe 32 Temel Onkoloji 1 Dokuz Eylül 33 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 1 Akdeniz 34 Translasyonel Onkoloji 1 Dokuz Eylül 35 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 1 Ankara 36 Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi 1 Tekirdağ Namık Kemal 37 Veteriner İç Hastalıkları 1 Hatay Mustafa Kemal 38 Veteriner Doğum ve Jinekoloji 1 Burdur Mehmet Akif Ersoy 39 Yazılım Mühendisliği 2 Fırat 40 Zihin Engelliler Eğitimi 2 Anadolu Toplam 51