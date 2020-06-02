2020-2021 öğretim yılı kontenjanları açıklandı

KKTC liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı kontenjanları açıklandı

2020-2021 öğretim yılı kontenjanları açıklandı
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414 öğrenci alınacak 

KKTC liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı için belirlenen kontenjanlar, alanlar ve üniversiteler açıklandı.
Lisansta170,ön lisansta 95, özel yetenekte 45, yüksek lisansta 53, doktora seviyesinde 51 olmak üzere toplam 414 kontenjan duyuruldu.
YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi’nin(AYT) 28 Haziran Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran Pazar 15:45’te gerçekleştirilecek.
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, öğrencilere başarı diledi.
Ziya Öztürkler, kontenjan alan, sayı ve üniversitelerle ilgili bilgiye bakanlığın web sitesi www.mebnet.net adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

2020-2021 öğretim yılında lisans seviyesindeki kontenjanlar

Sıra No    Lisans Alanı    Kontenjan sayısı    Üniversite Adı
1    Almanca Öğretmenliği    1    Gazi Üniversitesi (Ankara)
2    Aktüerya     2    Marmara Üniversitesi (İstanbul)
3    Adli Bilişim Mühendisliği    1    Fırat Üniversitesi (Elazığ)
4    Antropoloji    1    Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
5    Arkeoloji    2    Manisa Celal Bayar Üniversitesi
6    Biyoloji (İngilizce)    2    ODTÜ (Ankara)
7    Bitki Koruma    1    Ege Üniversitesi (İzmir)
8    Biyokimya    1    Ege Üniversitesi (İzmir)
9    Bilgi ve Belge Yönetimi    1    Marmara Üniversitesi (İstanbul)
10    Bankacılık ve Sigortacılık    1    Trakya Üniversitesi (Edirne)
11    Bankacılık ve Finans    1    Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
12    Bilgisayar Mühendisliği    1    Düzce Üniversitesi 
13    Bilişim Sistemleri Mühendisliği    2    Kocaeli Üniversitesi
14    Biyoloji     1    Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
15    Biyomedikal Mühendisliği    2    Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)
16    Biyosistem Mühendisliği    2    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
17    Biyoteknoloji    1    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
18    Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi    2    Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
19    Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı    1    Ankara Üniversitesi
20    Çevre Mühendisliği    1    Eskişehir Teknik Üniversitesi
21    Çin Dili ve Edebiyatı    1    Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
22    Çocuk Gelişimi    2    Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
23    Dil ve Konuşma Terapisi    3    Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)(2)-Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (1)
24    Denizcilik İşletmeleri Yönetimi    1    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)
25    Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği    2    Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
26    Ergoterapi    1    Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
27    Enerji Sistemleri Mühendisliği    2    Gazi Üniversitesi (Ankara)
28    Ekonomi (İngilizce)    1    Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
29    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği    2    Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
30    Ekonometri    1    Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
31    Ekonomi ve Finans     1    Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)
32    Endüstri Mühendisliği    1    Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
33    Endüstriyel Tasarım    1    Eskişehir Teknik Üniversitesi
34    Fizik (İngilizce)    2    ODTÜ (Ankara)
35    Felsefe (İngilizce)    1    ODTÜ (Ankara)
36    Fizik Öğretmenliği (İngilizce)    1    Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
37    Felsefe    1    Ege Üniversitesi (İzmir)
38    Film Tasarım ve Yazarlık    1    Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
39    Fransızca Öğretmenliği    2    Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
40    Gazetecilik    1    Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
41    Gerontoloji    1    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
42    Geomatik Mühendisliği    1    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
43    Gıda Mühendisliği    1    Manisa Celal Bayar Üniversitesi
44    Harita Mühendisliği    2    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (1) - Kocaeli Üniversitesi (1)
45    Havacılık Elektrik ve Elektroniği    1    Eskişehir Teknik Üniversitesi
46    Havacılık Yönetimi    1    Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
47    İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca)    1    Ankara Üniversitesi
48    İspanyol Dili ve Edebiyatı    1    İstanbul Üniversitesi
49    İstatistik    2    Çukurova Üniversitesi (Adana)
50    İş Sağlığı ve Güvenliği    2    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
51    İnşaat Mühendisliği    1    Eskişehir Teknik Üniversitesi
52    İnsan Kaynakları Yönetimi    2    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
53    İktisat    2    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
54    Jeofizik Mühendisliği    1    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
55    Jeoloji Mühendisliği    1    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
56    Kimya Öğretmenliği (İngilizce)    1    Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
57    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği    1    Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
58    Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi    1    Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
59    Kimya (İngilizce)    2    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
60    Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği    1    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
61    Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı    1    Amasya Üniversitesi
62    Lojistik Yönetimi    1    Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)
63    Mütercim Tercümanlık (Almanca)    1    Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
64    Moda Tasarımı    2    Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
65    Maden Mühendisliği    1    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
66    Matematik Mühendisliği    1    Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
67    Matematik (İngilizce)    1    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
68    Medya ve İletişim    2    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
69    Makine Mühendisliği (İngilizce)    2    Çukurova Üniversitesi (Adana)
70    Makine Mühendisliği    2    İskenderun Teknik Üniversitesi
71    Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği    1    Uşak Üniversitesi
72    Maliye    1    Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
73    Mekatronik Mühendisliği    1    Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
74    Moleküler Biyoloji ve Genetik    3    Bursa Uludağ Üniversitesi
75    Muhasebe     1    Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
76    Mütercim Tercümanlık (Fransızca)    1    Mersin Üniversitesi
77    Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce)    1    Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
78    Nanobilim ve Nanoteknoloji    1    Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
79    Odyoloji    1    Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
80    Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce)    1    Gaziantep Üniversitesi
81    Organik Tarım İşletmeciliği    1    Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
82    Otomotiv Mühendisliği    1    Karabük Üniversitesi
83    Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)    1    İstanbul Teknik Üniversitesi
84    Pilotaj     3    Eskişehir Teknik Üniversitesi
85    Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)    1    Ankara Üniversitesi
86    Sağlık Yönetimi     1    Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
87    Sermaye Piyasası    1    Marmara Üniversitesi (İstanbul)
88    Sosyoloji (İngilizce)    1    Marmara Üniversitesi (İstanbul)
89    Su Ürünleri Mühendisliği    1    Ege Üniversitesi (İzmir)
90    Sosyoloji    1    Mersin Üniversitesi
91    Sigortacılık ve Risk Yönetimi    2    Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
92    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi    1    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
93    Sosyal Hizmet    2    Kocaeli Üniversitesi
94    Şehir ve Bölge Planlama    1    Gazi Üniversitesi (Ankara)
95    Tarih (İngilizce)    1    Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
96    Tarımsal Yapılar ve Sulama    1    Ege Üniversitesi (İzmir)
97    Tarım Ekonomisi     1    Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
98    Tarımsal Biyoteknoloji    1    Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
99    Tarla Bitkileri    1    Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
100    Tıp (İngilizce)    4    Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (2) - İstanbul Üniversitesi (2)
101    Tıp Fakültesi     10    Gazi Üniversitesi (Ankara) (1) -Çukurova Üniversitesi (Adana)(1) - Bursa Uludağ Üniversitesi (1) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (1)-  İstanbul Medeniyet Üniversitesi (1)- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (1)- Atatürk Üniversitesi (Erzurum)(1) -  Pamukkale Üniversitesi (Denizli)(1)- Manisa Celal Bayar Üniversitesi (1) - Kırıkkale Üniversitesi (1)
102    Tıp Mühendisliği    2    Karabük Üniversitesi
103    Turizm Rehberliği    2    Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
104    Uçak Gövde Motor Bakım    2    Eskişehir Teknik Üniversitesi
105    Uçak Mühendisliği    3    Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
106    Uçak ve Uzay Mühendisliği    2    Samsun Üniversitesi
107    Ulaştırma Mühendisliği    4    Yalova Üniversitesi
108    Uluslararası Ticaret ve Finans     1    Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)
109    Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi    1    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
110    Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi    1    Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
111    Yazılım Mühendisliği    5    Kırklareli Üniversitesi (2)- Manisa Celal Bayar Üniversitesi(3)
112    Yiyecek ve içecek İşletmeciliği    1    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
113    Zootekni    2    Ege Üniversitesi (İzmir)
     Toplam    170     
                
                
                
2020-2021 öğretim yılında yüksek lisans  seviyesindeki kontenjanlar
Sıra No    Yüksek Lisans Alanı    Kontenjan
Sayısı    Üniversite Adı
1    Aktüerya Bilimleri    3    ODTÜ (2) Hacettepe (1)
2    Aktüerya ve Risk Yönetimi    1    Karabük
3    Avrupa Birliği Hukuku    1    Marmara
4    Beslenme ve Diyetetik    1    Sağlık Bilimleri 
5    Coğrafi Bilgi Sistemleri    1    Ege    
6    Deniz Hukuku    2    Ankara
7    Dil ve Konuşma Terapisi    3    Hacettepe(1) ,Anadolu(1), Ankara Yıldırım Beyazıt (1)
8    Epidemiyoloji    1    Ankara
9    Finansman    2    Ankara Hacı Bayram Veli
10    Fiziki Coğrafya    1    Ankara
11    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    1    Kütahya Sağlık Bilimleri
12    Gelişim Psikolojisi    2    Bolu Abant İzzet Baysal
13    Gerontoloji    1    Akdeniz
14    Geoteknik    1    Yıldız Teknik
15    Güneş Enerjisi    1    Ege
16    Halk Sağlığı Hemşireliği    1    Manisa Celal Bayar
17    Hastane Enfeksiyonları Hemşireliği    1    Kahramanmaraş Sütçü İmam
18    Harita Mühendisliği    1    Aksaray
19    Hemşirelik    1    On Dokuz Mayıs
20    İnteraktif Medya Tasarımı    1    Yıldız Teknik
21    Kadın Çalışmaları    1    Manisa Celal Bayar
22    Kamu Hukuku    1    Kırıkkale
23    Klinik Psikoloji    2    Dokuz Eylül (1), Bolu Abant İzzet Baysal (1)
24    Kriminalistik    1    Bursa Uludağ
25    Kültürel Mirası Koruma    1    ODTÜ
26    Maliye    2    Süleyman Demirel (1), Sivas Cumhuriyet (1)
27    Muhasebe ve Denetim    1    Bursa Uludağ
28    Muhasebe ve Finansman    1    Kocaeli
29    Nüfusbilim    1    Hacettepe
30    Özel Eğitim    1    Eskişehir Osmangazi
31    Özel Hukuk    1    Kocaeli
32    Psikiyatri Hemşireliği    2    Atatürk(1), Sivas Cumhuriyet (1)
33    Sağlık Hukuku    1    Ankara Yıldırım Beyazıt
34    Sosyal Araştırma Yöntemleri    1    Hacettepe
35    Su Politikaları ve Güvenliği    2    Ankara
36    Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri    1    Burdur Mehmet Akif Ersoy
37    Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları    1    Trakya
38    Yapı Mekaniği    1    ODTÜ
39    Yeni Medya    1    Ankara Hacı Bayram Veli
40    Yönetim ve Organizasyon       2    Çukurova(1), Niğde Ömer Halisdemir(1)
41    Yönetim ve Strateji    1    İstanbul
     Toplam    53     
 
2020-2021 öğretim yılında doktora seviyesindeki kontenjanlar  
Sıra No    Doktora Alanı    Kontenjan
Sayısı    Üniversite Adı
1    Adli Psikoloji    2    Ankara
2    Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi    1    Ege
3    Beslenme ve Diyetetik    1    Sağlık Bilimleri
4    Coğrafi Bilgi Sistemleri    2    Dokuz Eylül
5    Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği    1    Karadeniz Teknik
6    Eczacılık Farmakoloji    1    Erciyes
7    Farmakognozi    1    Mersin
8    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    1    Muğla Sıtkı Koçman
9    Gelişim Psikolojisi    1    Ege
10    Gerontoloji    1    Akdeniz
11    Halk Sağlığı Hemşireliği    1    Marmara
12    Hemşirelik    1    Marmara
13    Kanser Biyolojisi ve İmmünolojisi    1    Ege
14    Kanser Genetiği    1    İstanbul 
15    Kanser Biyokimyası    1    İstanbul
16    Klinik Psikoloji    1    Aydın Adnan Menderes
17    Kriminalistik    1    Atatürk
18    Kültürel Mirası Koruma    1    ODTÜ
19    Medikal Fizik    1    Dokuz Eylül
20    Moleküler Biyoloji ve Genetik    3    Dokuz Eylül (1), Yıldız Teknik (2)
21    Nüfusbilim    2    Hacettepe
22    Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları    1    Ankara
23    Onkoloji Biyoloji ve İmmünoloji    1    İstanbul
24    Ortodonti    2    İzmir Katip Çelebi(1), Süleyman Demirel (1)
25    Özel Eğitim    2    Anadolu(1), Bolu Abant İzzet Baysal (1)
26    Özel Hukuk    1    Kırıkkale
27    Pedodonti    2    Aydın Adnan Menderes
28    Periodontoloji    2    İzmir Katip Çelebi
29    Psikiyatri Hemşireliği    1    Düzce
30    Psikoloji    1    Bursa Uludağ
31    Sosyal Araştırma Yöntemleri    1    Hacettepe
32    Temel Onkoloji    1    Dokuz Eylül
33    Tıbbi Biyoloji ve Genetik    1    Akdeniz
34    Translasyonel Onkoloji    1    Dokuz Eylül
35    Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları    1    Ankara
36    Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi    1    Tekirdağ Namık Kemal
37    Veteriner İç Hastalıkları    1    Hatay Mustafa Kemal
38    Veteriner Doğum ve Jinekoloji    1    Burdur Mehmet Akif Ersoy
39    Yazılım Mühendisliği    2    Fırat
40    Zihin Engelliler Eğitimi    2    Anadolu
      Toplam    51
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Diyalog Gazetesi

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