Yeni süreç başladı

KKTC’de, Coronavirüs önlemlerinin ardından başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde dün geniş bir açılıma gidildi.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı ancak maske takma zorunluluğu devam edecek.

Oteller, kumarhaneler, bet ofisler ve dövme salonları; kültür- sanat etkinlikleri, sinema, sergi ve kütüphaneler; bireysel spor branşları ve kreşler dün hizmet vermeye başladı.

Dün ayrıca personel taşıyan araçların çalışmasına izin verildi. Toplu taşıma konusunda hafta içi açıklama yapılacak.

Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği koşullara uyulması kaydıyla Kuzey Kıbrıs’a geçişleri de dün başladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuyla ilgili açıklamasında, şöyle demişti:

“Pile’deki vatandaşların Kuzey’e geçişlerinin kolaylaştırılması konusunda Sağlık Bakanlığı’na yetki verdik. Güney’e geçmeyeceği konusunda kişisel taahhütte bulunması, ilk geçişte PCR yapılması ve bunun denetlenmesi gerekecek. Ailesi, işi Kuzey’de olan Kıbrıslı Türkler için kolaylık sağlanacak.

Yurtdışından gelişler

Yurt dışında bulunan ve olağan ikametleri KKTC olan, yani normal şartlarda KKTC’de yaşayan vatandaşların ülkeye girişine de, dünden itibaren izin veriliyor. Ülkeye gelecek vatandaşlar karantinada kalacak, karantina masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Muhtemelen 5 Haziran, 11 Haziran ve 17 Haziran’da İngiltere’den KKTC’ye charter sefer düzenlenecek.

KKTC vatandaşı olmasalar dahi, çalışma izni, oturma izni, öğrenci izni vb. nedeniyle KKTC’de ikamet ve çalışma izni olanlar, 8 Haziran’dan itibaren ülkeye gelebilecek. Bu kişiler de 14 gün karantinada kalacak ancak karantina masraflarını kendileri ödeyecek.

Covid-19 dâhil, her ne sebeple olursa olsun, yurt dışında vefat eden KKTC vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilip defnedilmesi de mümkün olacak.