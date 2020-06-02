Hükümet ortağının bile haberi yokmuş

Meclis’te söz alan muhalefet liderleri, Türkiye ile imzalanan protokolü AA’dan öğrendiklerini, durumdan hükümet ortağının bile haberinin olmadığını savundu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.00’de Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bundan böyle pazartesi ve perşembe günleri toplanacak. Mecliste dün parti başkanları iç tüzüğün 62’nci maddesi uyarınca söz alarak KKTC-TC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü hakkında konuştu. Meclis’te söz alan muhalefet liderleri, Türkiye ile imzalanan protokolü AA’dan öğrendiklerini, durumdan hükümet ortağının bile haberinin olmadığını savundu. Protokol hakkında değerlendirmelerde bulunan muhalefet partileri, hükümeti eleştirdi.

Özyiğit: Protokol imzalanacağını AA’dan öğrendik

İlk sözü alan TDP Genel Başkanı Özyiğit, yeri geldiğinde ülkenin, toplumun çıkarları için katkı istenebileceğini, bunun da hiç kuşkusuz tarihi ve kültürel bağlar olan kardeş ülke Türkiye’den isteneceğini kaydetti.

Özyiğit, öte yandan daha önce imzalanan protokollerin ülke insanını üretimden kopardığını söyledi.

Son imzalanan protokolün haberini Anadolu Ajansı’ndan (AA) aldıklarını dile getiren Özyiğit, protokolle ilgili daha önce konuşulmuş olsa da imzalanma haberini bu şekilde aldıklarını anlattı, protokolün imzalanmasından hükümet ortağının bile haberinin olmadığını öne sürdü.

Arıklı: Şartlar yerine getirilemez…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da protokol hakkında bilgi vererek, protokolün belli şartları ve kalkınma planı şart koştuğunu dile getirdi.

Arıklı, bunların yerine getirilebileceğine inanmadığını söyleyerek 17 maddelik eylem planının hayata geçirilip paranın alınabileceğine de inanmadığını kaydetti.

Türkiye’den gelecek öğrencilerin karantina paralarını ödemesi kararını da yorumlayan Arıklı, üniversite tercihleri sürecinde bunun zararının görüleceğini söyledi.

Ataoğlu: Hükümet ortağının bile haberi yoktu

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da protokolün ciddi büyüklükte bir rakam içerdiğini dile getirerek protokolün imzalanmasından hükümet ortağının bile haberdar olmadığını söyledi.

Ülkeye dönecek öğrencilerin karantina kararını eleştiren Ataoğlu turizmin açılması sürecinde belli ülkelere karantina şartı uygulaması olursa bu ülkelerden hiçbir turistin ülkeye gelmeyeceğini kaydetti.

“Belli ki hükümet turizm ve eğitimi gözden çıkarmış” diyen Ataoğlu imzalanan protokolün içerdiği 17 maddenin nasıl hayata geçeceğini de sordu.

Erhürman: Neden muhalefetle görüşülmedi?

CTP Başkanı Tufan Erhürman, “imzalanan metin muhalefetle görüşülse ne olacaktı” sorusuna yanıt vermek gerektiğini söyledi.

Karantina sürecinde yaşanan ekonomik sorunlara bakarken Maliye’nin nereden gelir elde ettiğini incelemek gerektiğini söyleyen Erhürman, protokolde bu konuda gerekenin yapılamadığını anlattı.

Tufan Erhürman, kendilerine sorulsa yapılması gerekenin Maliye’nin gelirlerine yoğunlaşmak olduğunu anlatacaklarını ifade etti.

Eylem planında yer alan şartların yerine getirilmesi konusunda “KKTC tarafı yaptık derse yapılmış mı olacak?” diye soran Erhürman, protokolde gelecek seneyi de kapsayan şartlar olduğunu kaydetti ve zaten bu yönüyle acelesi olmayan bu metnin neden muhalefetle görüşülmediğini sordu.

Denktaş: Muhalefet dikkatli olmalı

DP milletvekili Serdar Denktaş, Başbakanın, “Muhalefet dikkatli olmalı” açıklamasında bulunduğunu ifade ederek, “Esas, söylemlerine ve kararlarına dikkat etmesi gereken hükümetin kendisidir. Ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ücretlerini kendinin ödemesi öyle bir tartışma yarattı ki gelecek olan da artık gelmeyecek” dedi.

Angolemli: Emredici maddeler var

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, mali ve iktisadi iş birliği protokolüne değinerek, “Ekonomik paketlerde emredici maddeler var ve bunlar geçmişe dayanıyor. Türkiye ile ilişkiler duygusal değil, iki devlet ilişkisine ve saygıya dayalı olmalı. İlk zamandan beri Türkiye ile ilişkiler sağlıklı değil” dedi.

Hüseyin Angolemli, tarım konusunda konuşarak, “Köylünün elinden 80 kuruşa arpa alanlar var. Hayvancıyı, köylüyü korumalıyız. 36 yıldır bu insanlara bankalarını teslim edemedik” şeklinde konuştu.

Oğuz, eleştirileri yanıtladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, patateste fiyat gerilemesi olduğunu kaydederek, bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Fiyatı bir buçuk olarak açıkladıklarını, ısponda patatesin fiyatının da yükselmesi gerektiğini belirten Oğuz, Yeşilköy’den sözleşmeyle patates satın alındığını belirtti.

Tarım Bakanı, “İlgisiz ve duyarsız değiliz. İhracat pazarlığı var. Sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Arpanın alımı 1.35, yumuşak buğday 1.42, sert buğdayın 1.50 olduğunu kaydeden Oğuz, eldeki arpayı 1.25’ten satmaya devam edeceklerini söyledi. Oğuz, rakamların Bakanlar Kurulu’nda onaylandığını, bugün Resmi Gazetede yayımlanacağını kaydetti.

TÜK’ün ambarlarda sorun yaşanmaması için düzlenme yaptığını kaydeden Tarım Bakanı, “Rekolte beklentinin altında. Geçen yılın altındayız. Beklentimiz olmadı” dedi.

Meclis, Perşembe yine toplanacak

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname, Meclis Genel Kurulu’ndan oy birliğiyle geçti.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki toplantı 4 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.