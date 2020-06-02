Tatar: Güzel günler yakın

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Türkiye ile imzalanan anlaşmanın ekonomi için güvence ve dayanak olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, “Bundan sonra yapmamız gereken bütçemizi doğru idare etmek, reel sektörümüzün, üreticimizin bu pandemiden kalıcı zarar görmesini engellemektir. Yapmamız gereken ülkesel üretimimizi artırmak yerel işgücümüzü daha etkin bir şekilde kullanmaktır. Hükümetimiz sorunların bilincindedir ve çözümler üzerinde tüm sektörlerle diyalog içinde çalışmaktadır.” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yetişmiş, kültürlü insan potansiyeli, çalışkanlığı ve girişimciliği ile mevcut sıkıntıları aşarak mutlaka daha güzel günlere ulaşacağını” belirtti.

Başbakan Tatar, önceki gün öğleden sonra başlayarak, gece saatlerine kadar devam eden bir programla Güney Mesarya’nın, Paşaköy, Vadili, Akdoğan, Güvercinlik, Korkuteli, Beyarmudu ve Çayönü köylerini ziyaret etti.

Başbakan Tatar, ziyaretlerinde vatandaşlar, muhtarlar, Türkmenköy, Vadili ve Beyarmudu belediye başkanları ile görüşerek sorunlar hakkında bildi aldı, hükümet çalışmalarını anlattı.

Ersin Tatar, yaptığı konuşmalarda, “halkın devam eden Covid-19’la mücadele sürecinde sergilediği olumlu tutumu övdü ve aynı anlayışla ekonomik sorunların da giderileceğine yürekten inandığını” vurguladı.

Başbakan Tatar, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yetişmiş, kültürlü insan potansiyeli, çalışkanlığı ve girişimciliği ile mevcut sıkıntıları aşarak mutlaka daha güzel günlere ulaşacağını” belirtti.

