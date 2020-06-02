Güney'de turizm başlıyor

Rum Ulaştırma ve Çalışma Bakanı Yiannis Karousos; Larnaka ve Baf havaalanlarının 9 Haziran’dan itibaren yeniden faaliyete geçmesi ve turistlerin adaya gelmeleri için her şeyin hazır olduğunu açıkladı.

Ulaştırma Bakanı, pek çok şirketin uçuşları gerçekleştirecekleri konusunda bilgilendirme yaparak başvuruda bulunduklarını, 9 ve 19 Haziran tarihleri ile ilgili iki aşama olduğunu birinci aşamada Covid-19 ile ilgili bir belge istenildiğini belirtti.

Bakan, Kıbrıslılar ve Kıbrıs’ta daimi ikamet edenlerin laboratuvar testlerini Kıbrıs’a gelişlerinde yapma seçeneğine sahip olacaklarını ve maliyetini de gelenlerin şahsen kendileri tarafından karşılanacağını duyurdu.

Bu durumda sonuçlar çıkana kadar evlerinde tecritte kalmaları gerekeceğini kaydeden bakan, ikinci aşamayla ilgili olarak, A kategoriye dâhil edilen ülke vatandaşlarından seyahat etmeleri için olumsuz korona virüsü testi sonuçları istenilmeyeceğini, Kıbrıs’a gelecek olanlardan sadece iz sürümü konusuyla ilgili bir soru anketi doldurmaları isteneceğini belirtti. B’ kategoride yer alan ülkelerden ise bir belge istenileceğine açıklık getirdi.

Karousos, Kıbrıs vatandaşlarının ve Kıbrıs’ta yaşayan kişilerin bu testi Kıbrıs’a varışlarında da yaptırabileceklerini duyurdu.

Listeye başka ülkelerin de dahiliyle ilgili bir soruya Karousos, ülkeleri kategorilere ayrıma görevini Sağlık Bakanlığı’nın üstlendiğini, bugüne kadar listeye 19 ülkenin dahil edildiğini ve önümüzdeki günlerde daha başka ülkelerin de bu listede yer almasının beklendiğini söyledi.

Karousos, “Sağlık Bakanlığı önümüzdeki günlerde de ülkeleri kategorilere göre sınıflandırmak amacıyla ülkelerin epidemiyolojik verilerini incelemeye devam edecek ve önümüzdeki günlerde ilgili açıklamalar yapılacak” dedi.

Karousos “uzmanların gördüğüne göre, Avrupa’da durum iyileşmeye devam ediyor ve bazı ülkelerin epidemiyolojik verileri düzeldikçe kategorileri de değişecektir” diye devam etti.

İlk sırada hangi ülkeler var

Epidemiyolojik görüntü temelinde, uçak bağlantısı gerçekleştirilebilecek ilk kategoriye Yunanistan, Malta, Bulgaristan, Norveç, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Danimarka, Almanya, Slovakya ve Litvanya’nın dâhil edildiğine dikkat çekti.

İkinci kategoride ise İsviçre, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Estonya ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor.

Larnaka ve Baf havaalanlarının 9 Haziran 2020 tarihinde açılmasıyla, yolcuların havaalanına girişlerinde ateşlerinin ölçüleceğini ve alana sadece personel ve yolcuların giriş yapmasına izin verileceğini kaydetti.

Tüm kişilerin ve havaalanı binası içinde hareket edecek olan herkesin, maske ve eldiven kullanımının mecburi olacağını ve maskelerin her dört saatte bir ya da ıslanmaları durumunda değiştirilmesinin gerektiğini vurguladı.

Havaalanlarında yolcular için Covid-19 ile ilgili özel bilgilendirme ofisleri çalışacak, tüm alanlarda yolcu ve personelin korunması amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda maske ve eldivenlerin doğru kullanımı, ellerin doğru olarak temizlenmesi ama aynı zamanda kişiler arasında 2 metre mesafe korunmasıyla ilgili tabelalar bulunacak.