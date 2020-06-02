Büyük üzüntü yarattı

Kuzey Kıbrıs’ın sevilen, sayılan ve herkes tarafından tanınan isimleri araştırmacı-yazar İsmail Kemal, Lefkoşa’nın simge isimlerinden Zehra Kebapçıoğlu ve Can-Ser LTD. Direktörü Sercan Görgüner'in annesi, emekli öğretmen Sevil Görgüner dün yaşama veda etti. Üç değerli ismin yaşamını yitirmesi sevenlerini ve ülkeyi yasa boğdu.

Kemal tedavi görüyordu

Hayatını kaybedenlerden akademisyen, araştırmacı-yazar İsmail Kemal’in bir süredir tedavi gördüğü belirtildi.

Uzun yıllardır köşe yazarlığı yapan ve Güney Kıbrıs’ta ikamet eden İsmail Kemal, özellikle Kıbrıs sorunu hakkındaki yorum ve görüşleri ile tanınıyordu. KÖGEF kurucularından da olan Kemal’in bugün toprağa verileceği belirtildi.

Zehra Aba üzdü

Göçmenköy’de Zehra Aba Ev Yemekleri restoranının kurucusu olan Zehra Kebapçıoğlu da dün hayata gözlerini yumdu.

Çevresinde tanınan ve Lefkoşa’nın simgelerinden biri olan Zehra Kebapçıoğlu’nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Kebapçıoğlu’nun bugün Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Can-Ser LTD. Direktörü Sercan Görgüner'in annesi Sevil Görgüner de dün hayatını kaybetti.

Görgüner'in cenazesinin bugün Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 12:13