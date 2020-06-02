Etekten tişörte birçok kıyafeti alıp giderken fark edildi

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi gören Siera Leone uyruklu Wuyata Juliet Sannoh (21), müşteri gibi girdiği mağazadan ayakkabıdan pantolona, tişörtten eteğe ne varsa çaldı. Ayağına giydiği çalıntı ayakkabı ve çantasına koyduğu kıyafetlerle mağazadan çıkan zanlı son anda fark edildi. İşyeri çalışanları tarafından fark edilen zanlı polis tarafından gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının çaldığı ayakkabı ve 9 parça kıyafetin toplam değerinin 400 TL olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 30 Mayıs 2020 tarihinde Jumbo isimli işyerine alışveriş yapmak için gittiğini söyledi. Polis, zanlının ayağına giydiği ayakkabı, çantasına gizlice koyduğu bir tane kot etek, 3 adet şort, bir pantolon ve bir tişörtün parasını ödemeden işyerinden çıkmaya çalıştığını belirtti. Zanlının son anda fark edildiğini ve olayın kendilerine bildirildiğini kaydeden polis, çalınan ayakkabı ve kıyafetlerin üzerinde bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlının çalmaya kalkıştığı ayakkabı ve kıyafetlerin toplam değerinin 400 TL olduğunu söyledi. Zanlının evinde de arama yapıldığını belirten polis, herhangi bir şey bulunmadığını aktardı. Polis, zanlının Siera Leone vatandaşı ve aktif üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının bin 500 TL nakit teminat yatırarak tutuksuz yargılanmasına karar verdi.