Temiz tutalım

Ömer KADİROĞLU

Tatillerde, hafta sonları en uğrak yerlerden biri olan Boğaz Piknik Alanı dün temizlendi. Orman Dairesi ekipleri, yangın tehlikesine yol açan kutu otları kesti, kırık cam şişelerini topladı. İş araçlarıyla piknik alanında başlatılan temizlik çalışmalarının bugün de süreceği belirtildi.

Ekiplerin dünkü çalışmasında geniş bir alan kuru otlardan arındırıldı, duyarsız kişiler tarafından gelişi güzel çevreye atılmış kırık içki şişeler toplandı. Piknik alanında dolup taşan çöp kutuları da dikkat çekerken, Dikmen Belediyesi’nin harekete geçeceği belirtildi. Belediye ekiplerinin ot temizliğinin ardından çöpleri toplayacağı kaydedildi.

Diyalog uyarmıştı

Diyalog, 26 Mayıs 2020 tarihinde ‘Uyarıyoruz’ başlığı ile manşetten verdiği haberde piknik alanındaki durumu gündeme getirmişti. Son günlerde yangınların arttığına vurgu yapılan haberde, piknik alanındaki kuru otlar ve kırık cam şişelerinin tehlikeye davetiye çıkardığı belirtilmişti.

Haberde yangına davetiye çıkaran kuru otlar ve cam şişelerin toplatılması için yetkililere çağrıda bulunulmuştu.