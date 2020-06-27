Analiz sonuçları bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, evinde hintkeneviri bitkisi yetiştiren Fadıl Arda Yavuz ile Türkmenistanlı kız arkadaşı Natalya Afanaseva dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Raif Safa, Fadıl Arda Yavuz’un ikametgâhında hintkeneviri ziraatı yapıldığına dair bilgi aldıklarını ve operasyon yaptıklarını söyledi.

Safa, zanlı Natalya Afanaseva’nın da ikametgâh içerisinde tespit edildiğini, yapılan aramada evin arka balkonu ile bahçesinde, ekili vaziyette 10 kök hintkeneviri bitkisi ile 5 gram kenevir yaprağı bulduklarını ifade etti.

soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini kaydeden Safa, mahkemeden ek süre talep etti. Yargıç Tutku Cantaş, zanlıların, 4 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.