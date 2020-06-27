Cinsel içerikli mesaj gönderdi

Hüseyin ÇİÇEK

Nişanlısının yeğeni olan 14 yaşındaki N.A. isimli kız çocuğuna cep telefonuyla cinsel içerikli mesaj atıp, taciz ettiği iddia edilen Hasan Demirhan, şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlı sorgusunun ardından dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, zanlı Hasan Demirhan’ın 2019 ile 2020 tarihleri arasında nişanlısının yeğeni olan 14 yaşındaki N.A. isimli kız çocuğuna kullanmakta olan Instagram ve Whatssapp isimli haberleşme programları üzerinden mesajlar atarak, cinsel tacizde bulunduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.