Kanımız dondu

Suna ERDEN

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde tek başına yaşayan 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’in katil zanlısı Türkmenistanlı Azat Nurmamedov’un polise verdiği ifade dün mahkemede açıklanınca dinleyenlerin kanı dondu.

Duruşmada zanlının cinayeti işlediğini itiraf ettiği açıklanırken, nasıl öldürdüğüne dair detaylar vahşeti ortaya koydu.

Zanlının Akdeniz’i önce karnından bıçakladığı, yaraladıktan sonra başını mermer betona birkaç kez vurup beyin kanaması geçirmesine neden olduğu belirtildi.

Hırsını alamayan zanlının Akdeniz’i vücudunun diğer yerlerinden de bıçakladıktan sonra boğazını sıkıp öldürdüğü açıklandı.

Polis: Suçunu itiraf etti

Cinayet soruşturmasını yürüten polis, zanlı Azat Nurmamedov’un Yeniknet’te yaşayan 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’i öldürdüğünü söyledi. Polis, zanlının bıçağı Akdeniz’in karnına bir kez soktuktan sonra başını defalarca mermer zemin üzerine vurup, boğazını sıkarak öldürdüğünü anlattı. Polis, olaydan sonra kaçan zanlının Lefkoşa’da saklandığı evde tespit edilip, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, Akdeniz’e önceki gün otopsi yapıldığını, ölüm nedeninin delici / kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, beyin kanaması olduğunu belirlediklerini kaydetti.

Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, olay mahalli ile çevresinde bulunan kamera kayıtlarının inceleneceğini ayrıca zanlının ifadesinde belirttiği bir takım iddialarının araştırılacağını ifade ederek, 3 gün süre istedi. Mahkeme hakkında planlı adam öldürme suçundan soruşturma başlatılan zanlının ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020, 13:57