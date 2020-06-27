260 grama 3 yıl 

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2019 yılı Nisan ayında zulaya sakladığı 260 gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucuyu alırken suçüstü yakalanan Alpay Akaner hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 3 yıl hapse mahkûm edildi. Uyuşturucunun miktarı, kimyasal ve insan sağlığına son derece zararlı olması ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildi.

Aynı meselede 15 gram uyuşturucu madde tasarrufu suçlaması ile yargılanan Hasan Sarı ise denetimli serbestlikten yararlandı.

Davanın kararını açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti başkanı Fatma Şenol, denetimli serbestlikten yararlanan Hasan Sarı hakkındaki kararı açıklarken, Hasan Karaokçu’nun başında bulunduğu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, yaptığı çalışmalara değindi ve bunun ülkemiz için umut verici ve sevindirici bir durum olduğunu özellikle vurduladı.

260 gram sentetik cannabinoid tasarrufundan suçlu bulunan Alpay Akaner hakkındaki kararı açıklayan Şenol, sanığın tasarrufunda bulunan madde miktarının külliyatlı, kimyasal ve insan sağlığına son derece zararlı bir uyuşturucu türü olduğuna dikkat çekti.

Şenol, sanığa hapislik dışında bir ceza takdir edilemeyeceğini vurgulayarak, 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.