31 Ekim’e kadar mangala veda

31 Ekim’e kadar piknik alanlarında ateş yakılması yasaklandı

31 Ekim’e kadar mangala veda
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi, orman sahalarında ve özellikle ateşli piknik alanlarında ikinci bir karara kadar her türlü ateşli piknik yapılmasını, mangal yakılmasını Orman Yasası uyarınca yasakladığını açıkladı.
Daire, yürürlükteki yasalara göre 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında her ne maksat ile olursa olsun ateş yakılmayacağını ve bu maksat için izin verilmeyeceğini de belirterek aksi davrananların suç işlemiş olacağını ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabileceklerini hatırlattı.
Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiler ışığında 25 Haziran-1 Temmuz arasında ülke genelinde sıcak ve rüzgarlı havanın etkili olacağı, buna bağlı olarak ormanlarda yangın tehlikesinin çok yüksek olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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