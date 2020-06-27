Aracının bagajında hintkeneviri yetiştirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aracının bagajında hintkeneviri bitkisi yetiştirdiği tespit edilerek tutuklanan Ramazan Kılbaş hakkındaki soruşturma devam ediyor. İhbar üzerine yapılan aramada aracında bir kök kenevir bitkisi bulunan zanlı dün yeniden tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Osman Üreten mahkemede verdiği ifadesinde, 24 Haziran 2020 tarihinde, alınan bir bilgide zanlının sorumluluğunda yol kenarında tamir için beklettiği DC 333 plakalı araç içerisinde hintkeneviri bitkisi ziraatı yaptığının öğrenildiğini söyledi.

Yapılan ziyarette araçta yapılan aramada aracın arka tarafında 85 cm uzunluğunda bir adet hintkeneviri bitkisinin, bitkiyi sulamada kullanılan bir adet pet şişenin, 50 gram toz gübrenin ve bitkinin görünmemesini sağlamak için olduğu düşünülen pencereleri örtmekte kullanılan 3 adet kartonun bulunarak emare alındığını açıkladı.

Zanlıdan yapılan soruşturmada söz konusu bitkiyi 2020’nin Nisan ayında ektiğini ve kendi içimliğini çıkarmak için bakımını yaptığı yönünde gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis memuru Üreten, soruşturmanın yeni başladığına işaret ederek zanlının tutuklu kalmasını talep etti.