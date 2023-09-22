Hedef belli

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde yeni ders yılına heyecanla başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan İlkokul açılış etkinliğinde Okul Müdürü ve Genel Koordinatör Dr. Ahmet Bilir günün önemini içeren bir konuşma. İlkokul Müdür Yardımcısı Zerrin Bingöl’ün konuşması ve 5-A sınıfı öğrencilerinden Sevin Tunalıer’in “Okulumu Seviyorum” adlı şiiri okumasının ardından TED Marşı seslendirildi. Tören, 5-B sınıfı öğrencilerinden Ece Denli’nin Öğrenci Andı’nı okuması ile sona erdi.

Orta Okul ve Lise açılış etkinliğinde söz alan Okul Müdürü ve Genel Koordinatör Dr. Ahmet Bilir öğrencilerden bilgiyi derste öğrenirken zamanı da yüksek verimlilikte kullanmaya özel önem vermelerini istedi.

12 YKS sınıfı öğrencilerinden Nisan Yalçın’ın sunumuyla gerçekleşen törende 9 YKS sınıfı öğrencilerinden Aleyna Mutlu, yeni eğitim yılı başlarken duygu ve düşüncelerini paylaştı. Daha sonra müzik dinletisine geçildi. Öğrencilerden Meryem Sağıroğlu ve Elif Örtün’ün solistliğinde; gitarda Emre Özerce, bateride Ada Tüzel iki parça seslendirdiler. Öğrencilere okul Müzik Öğretmenleri Dr. Pembe Gürtekin ve Uz. Nur Tandoğdu eşlik etti.

TED Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.