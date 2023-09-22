Gardiyanoğlu destek olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Fuat Topaloğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) temsilcilerini kabul etti.

Açıklamaya göre, toplu taşıma sektörünün sorunlarını Bakan Gardiyanoğlu ile paylaşan Topaloğlu, sektörde personel sıkıntısı yaşandığına işaret ederek, bazı üyelerinin üçüncü dünya ülkelerinden çalışan getirdiğini ve yabancı uyruklu çalışanların ülke koşulları ile trafiği konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti.

Kamu hizmeti verdiklerini vurgulayan ve can taşıdıklarına işaret eden Topaloğlu, taşımacılık sektörüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı aylık hızlandırılmış iş güvenceli kurslarla işsiz gençlerin kazandırılması amacıyla dernek olarak gerekli her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını ifade etti ve kursta başarılı olanları istihdam edeceklerini belirtti.

Taşımacılık sektöründe çalışan personelin sosyal güvenlik primlerini ödeyemeyecek duruma geldiğine de dikkat çeken Topaloğlu, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı’na primlerin geç yatırılmasından dolayı cezalı duruma düştüklerini kaydederek, sigorta primlerinin ödenmesi için Bakan Gardiyanoğlu’ndan destek talep etti.

Gardiyanoğlu: Yerel iş gücünün artırılması en büyük hedefimiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu da konuşmasında, toplu taşımacılık sektörünün sorunlarını en iyi bilenlerden biri olduğunu belirterek sektörde yaşanan şoför eksikliği ve istihdamıyla ilgili her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, sektörel iş gücü planlaması yapılarak prim desteği ile taşımacılık sektörünün canlandırılabileceğini ifade etti ve yerel iş gücünün artırılmasının en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

"Sanayi Odası ile ilerleyen günlerde ara eleman yetiştirilmesi için imzalayacağımız bir protokolümüz var. Protokol kapsamında; oto tamiri, boya, oto elektrik gibi ara eleman açığının yaşandığı sektörlerde çalışacak KKTC vatandaşı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan mesleki sertifikası olan gençlere, istihdam edileceği iş yerinin kendi mesleğine uygun olması şartıyla dört yıl boyunca Bakanlığımız tarafından sosyal güvenlik desteği verilecek ve maaşlarının yüzde 30’u kadar destek sağlanacak. Bakanlık olarak yerel iş gücünü desteklemek için yola çıkmışsak bunu lafla değil icraatla yapacağız" şeklinde konuşan Gardiyanoğlu, taşımacılık sektörü için de destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.