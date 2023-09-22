Sahte reçete soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Sahte reçete vurgunu soruşturmasında dün geç saatlerde önemli gelişmeler yaşandı. Yaklaşık bir aydır yürütülen araştırma sonucu polis dün bir doktor ve eczayı tutukladı. Soruşturma kapsamında 30 eczacı ve 5 doktor da polise ifadeye çağrıldı. Tutuklu sayısının artması beklenirken, doktor ile eczanın bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, “Sahte reçete düzenlenmesi konusunda polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere iki kişi tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir” denildi.

Başbakan Ünal Üstel ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Polis Genel Müdürlüğü ile istişare içerisinde soruşturmanın derinleştirilmesi için ortak bir çalışma grubuna izin verdi.

Polis içerisinde kurulan özel bir birim ve eksik evrakların sağlanması için memurlar ortak çalışıyor.

Üstel: Yargımıza güvenimiz tam

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, suç teşkil eden tüm eylemlerin ortaya çıkarılması adına polisle iş birliğin devam edeceğini vurgulayarak, “Adaletin tecelli edeceğine dair yargımıza olan güvenimiz tamdır” ifadesini kullandı.

Başbakan Üstel’in açıklaması şu şekilde:

“Başbakan Ünal Üstel'in talimatı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın girişimleri ile başlatılan, Sosyal Sigortalar Kurumu ve polisimizin ortak çalışmaları ile yürütülen sahte reçetelerle sigortalardan yasadışı para temini soruşturması kapsamında bir doktor ve bir eczacı mahkemelerimizin verdiği emirle soruşturma maksatlı tutuklanmıştır. Soruşturma genişletilerek sürdürülmektedir.

Halkımızın birikimlerinin, sağlığının, emekliliğinin ve geleceğinin teminatı olan Sosyal Sigortalar kurumumuzdan gayrıyasal yollarla çıkar elde etmeye tevessül edenlerin veya olası suç teşkil eden tüm eylemlerin ortaya çıkarılması adına polisimizle iş birliğimiz devam edecektir. Adaletin tecelli edeceğine dair yargımıza olan güvenimiz tamdır.”

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023, 11:07