Şok yaşadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Girne bölgelerinde, 2006 ile 2007 yılları arasında meydana gelen yüklü miktarda uyuşturucu madde, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde suçlarından aranan ve Türkiye’ye kaçtığı belirlenen Eşref Ender Özkan, önceki gün Girne Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tutuklandı. Kayıtların silindiği düşüncesiyle adaya dönüş yapan Özkan, limanda tutuklanınca şok geçirdi.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 19 Temmuz 2006 yılında, düzenlenen operasyon sonucu bir şahsın tasarrufunda 96 gram eroin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve yapılan soruşturmada, şahsın, konu uyuşturucu maddeyi zanlıdan 150 gram olarak aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, 16 Şubat 2007 tarihinde yine bir şahsın bin 30 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ve 2 gram eroin ile yakalandığını ve yapılan soruşturmada, konu eroin ile MDMA türü hapların bin 800 adet olarak bir kişi aracılığı ile yine zanlıdan aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 17 Şubat 2007 tarihinde de zanlının, aynı şahsa kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde verdiğinin öğrenildiğini ve Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bir bölgede, gömülü halde, 3 kalaşnikof silah, 4 şarjör ve bin 158 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Yıllardır aranıyordu

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının, 14 Haziran 2008 tarihinde Türkiye’ye gittiğinin tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini aktaran polis, önceki gün Girne Limanı’ndan ülkemize giriş yapmaya çalışırken, tespit edilerek gözaltına alındığını bildirdi. Zanlı hakkındaki dosyaların temin edilebilmesi için süreye ihtiyaç olduğunu belirten polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023, 10:02