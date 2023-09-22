İbret verici ceza

Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde döşeme ustası olarak çalıştıkları ‘Pastelli Home’ isimli iş yerinin deposundan yüklü miktarda malzeme çalan Hüseyin Kılınç ve İhsan Kılıç hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar, 2’şer yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, Haspolat Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren Pastelli Home isimli şirkette çalışan sanıkların, iş yerinin deposundan 52 bin 765 lira değerinde kuştüyü sünger, sünger, yapıştırıcı, boncuk elyafı, elastik kolon, koltuk mekanizması, koltuk zımba teli, tuğra iplik fitili, döşeme süngeri, koltuk düğmesi, 2 balya mukavva çaldığını açıkladı.

Yargıç, 3 Mart 2023 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından sanıkların çaldıkları malzemelerin 13 bin liralık kısmını 20 Mart’ta Lefkoşa’da faaliyet gösteren Pınar Oto Döşeme isimli işyerine 10 bin lira karşılığında sattıklarını söyledi.

Yargıç, sanıkların çaldıkları malzemenin geri kalan kısmını da Girne'de faaliyet gösteren Karaca Mobilya’ya 40 bin TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temini suçunu işlediklerini açıkladı. Sanıkların işlediği suçların yaygın ve ağır ceza mahkemelerinin gündeminde geniş yer tuttuğunu kaydeden yargıç, bu tür suçların işveren ile işçi arasındaki güveni sarstığını, ekonomik yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Ağır ceza yargıcı, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanıkları 2’er yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.