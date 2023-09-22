Kıbrıs Türkü’nün sesini dünya duydu

Birleşmiş Milletler 78’nci Genel Kurulu nedeniyle temaslarda bulunmak için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Açıklamaya göre, Türkevi’nde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya konulan iki devletli çözüm modelini ilk günden itibaren güçlü bir şekilde destekleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da siyasi, ekonomik ve diplomatik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıma çağrısının, Kıbrıs Türkü’nün haklı sesinin tüm dünyaya duyurulmasında önemine dikkat çekti.

Tatar ile Yıldırım görüştü

Öte yandan Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu nedeniyle temaslarda bulunmak için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aksakallılar Konseyi Başkanı, AK Parti Genel Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı ve eski Başbakanı Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Açıklamaya göre, Türkevi’ndeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği'nde yer alan kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar ile Binali Yıldırım, KKTC’nin tanınması için birlikte yürütecekleri çalışmaları paylaştı.

